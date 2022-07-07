Dolar kanatlandı: Üçüncü günde yine durdurulamıyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan Dolar/TL yeniden yükselişe geçti. Güne 17.2550 liradan başlayan dolar 17.30 seviyesini geride bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:25

TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 14, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 23.5 seviyesinde olurken, dolardaki yukarı yönlü hareket bu artışın devam edeceğine işaret ediyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) liralaşma kararının etkisi ile kısa süreli düşüşe geçen dolar 3 gündür tekrar yukarı yönlü harekete geçti.

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