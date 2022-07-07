Dolar kanatlandı: Üçüncü günde yine durdurulamıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından sert düşüşler yaşayan Dolar/TL yeniden yükselişe geçti. Güne 17.2550 liradan başlayan dolar 17.30 seviyesini geride bıraktı.
TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 14, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 23.5 seviyesinde olurken, dolardaki yukarı yönlü hareket bu artışın devam edeceğine işaret ediyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) liralaşma kararının etkisi ile kısa süreli düşüşe geçen dolar 3 gündür tekrar yukarı yönlü harekete geçti.
İlgili Haberler
- Dolar kanatlandı: Üçüncü günde yine durdurulamıyor
Video Haberler
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
- 'Başbakan Boris Johnson istifa edecek'
- Dolar bugün de hız kesmedi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sağlıkçılar ayağa kalktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktoru katledip, intihar etti
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları