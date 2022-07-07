Dolar kanatlandı: Üçüncü günde yine durdurulamıyor

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:25

TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 14, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 23.5 seviyesinde olurken, dolardaki yukarı yönlü hareket bu artışın devam edeceğine işaret ediyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) liralaşma kararının etkisi ile kısa süreli düşüşe geçen dolar 3 gündür tekrar yukarı yönlü harekete geçti.

Haberin devamı...