Dolar/TL'de ABD enflasyon etkisi: Dolar ne kadar oldu? (11 Kasım 2022)

11 Kasım 2022 Cuma, 09:16

Dolar/TL dün 18.6'dan 18.5'e kadar geriledi. Bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları politikada dolar/TL bir aydır 18.6 civarında yatay bir seyir izliyordu.

Dolar endeksi dün yüzde 2'den fazla gerileyerek üç yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Piyasalar, veri sonrası Fed'in Aralık ayı toplantısında 50 baz puan ile daha küçük faiz artırımına gitmesi ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatladı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 3.818 ile beş haftanın dip seviyesini gördü. Böylece Mart 2009'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.

Bugün iç gündemde eylül ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri izlenecek. TCMB'nin bugün ödemeler dengesinde turizm kaynaklı revizyonun etkilerini yansıtacak şekilde revize etmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI POLİTİKALAR YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLİYOR

TÜİK'in yaptığı revizyon ile Türkiye'nin son 10 yıllık toplam seyahat gelirleri 20 milyar dolar yukarı revize edilmiş oldu. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin cari denge verilerini 2021 için 14 milyar dolar açıktan 8 milyar dolar açığa revize etmesi bekleniyor. Ekonomistler 2022 ilk yarı için cari açığın 33 milyar dolardan 30 milyar dolara ineceğini hesaplıyor.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) eleştirilen makroihtiyati politikalarına "kararlılıkla" devam edeceği mesajını verdiği toplantılar da takip ediliyor. TCMB görüşmelerinde "yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek" mesajını veriyor.

Son bir yılda aldığı kararlarla kendisini kur, tahvil, kredi ve mevduatın para birimi dağılımında belirleyici konuma getiren TCMB'nin uygulamaları bankalar ve kredi alamayanlar tarafından eleştiriliyor.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetse de faiz indirimlerinin de yeniden başladığı son üç ayda yatay bir seyir izlemeye başladı. Son bir ayda ise dolar/TL 18.6 etrafında oldukça yatay seyretti. Kur bu sabah saat 0851'de 18.47/18.54 seviyesinde işlem görüyor.