Enflasyon, daralma, baskı... AKP'nin ekonomi modeli çöküyor

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Ekonomi yönetimi Türkiye Ekonomi Modeli’ni övmeye ve dünyaya örnek olduğunu söylemeye devam ederken, açıklanan veriler iddiaları boşa çıkarıyor. Enflasyondaki artış durmak bilmiyor, modelin temel dayanağı ve en büyük övgü kaynağı olan üretimde daralma sürüyor. Zorla düşürülen faize karşın üretici krediye ulaşamazken bankalar da ‘Sistemik risk’ uyarısını her geçen gün daha yüksek sesle tekrarlıyor. Ekonomi yönetimi ise serbest piyasa koşullarına aykırı müdahalelerle modelin yarattığı açıkları yamalamaya devam ederek bankalara “müfettiş” ve “denetim” sopasını gösterdi.

İSTANBUL’DA 27 YILIN REKORU

Enflasyonda öncü gösterge olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde İstanbullunun enflasyonu 27 yılın rekorunu kırdı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, ekim ayında yüzde 108.77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 104.21 artış gösterdi. Bu rakamlar 1995 yılından beri en yüksek enflasyona işaret etti. İstanbul’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7.98 ile giyim harcamalarında gerçekleşti.

İMALAT 8 AYDIR DARALIYOR

Yurttaş enflasyonla ezilirken Türkiye Ekonomi Modeli’nin temel dayanak noktası ve en çok övülen yanı olan üretimde de tehlike gün geçtikçe büyüyor. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ekim 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre eylül ayında 46.9 olan PMI, ekimde 46.4’e geriledi. Üretim son sekiz aydır üst üste daralmasını sürdürdü. PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Yeni siparişlerdeki yavaşlama karşısında, şirketlerin hem istihdamı hem de satın alımları azalttığı görüldü” dedi.