Dolar/TL'de kayıp sürüyor: Dolar ne kadar oldu? ( 21 Ekim 2022)

21 Ekim 2022 Cuma, 09:15

Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl bitmeden görüleceğini sinyalini verdiği tek haneli faize önümüzde ulaşılacağının sinyalini verdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN BENZER BİR ADIM BEKLENİYOR

İktisadi faliyette ivme kaybına dikkat çeken TCMB faiz indirimlerine bu ay 150 baz puan ile devam ederken bir sonraki toplantı olan kasım için "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali verdi.

Böylece TCMB'nin politika faizi yüzde 12'den yüzde 10.5'e inmiş oldu. TCMB sinyalini verdiği gibi önümüzdeki ay da bu aya benzer bir adım atarsa politika faizi yüzde 9'a inmiş olacak.

PPK metninde, "Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" denildi.

TCMB böylece son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL dün faiz indirimi anında yeni tarihi zirvesi olan 18.6150'yi test etti ve iki haftadır yatay seyrettiği 18.6 seviyesinde günü tamamladı. Kur bu sabah saat 0838'de 18.57/18.59 seviyesindeydi. Ağustos'taki indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti.

Dolar sadece gelişmekte olan değil gelişmiş ülke para birimleri karşısında da değer kazandı. Ruble ve TL ise bu dönemde aynı trendin yaşanmadığı iki para birimi.

YEN 32 YILIN YENİ DİP SEVİYESİNE YAKIN

Sterlin, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın yalnızca altı hafta görevde kaldıktan sonra dün istifası etmesiyle hafif gerilerken yen dolar karşısında 32 yılın yeni dip seviyesine yakın işlem gördü.

Ancak birikimli olarak bakıldığında TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 55 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TCMB bu hafta bankaların ilk etapta 88 milyar lira tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek ve önümüzdeki yıl TL mevduatın yüzde 50 altında kalması halinde ek yükümlülükler de oluştucak adımlar da attı.

Bankacılar önümüzdeki yıl kademeli olarak artabilecek tahvil yükümlülükleri nedeniyle 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getirinin yüzde 10.5 civarına düştüğüne dikkat çektiler. Yılbaşında 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 26'yı aşmıştı.

Düzenlemelerin ay sonunda yürürlüğe giren kısmının oluşturduğu 88 milyar TL Kasım, Aralık ve Ocak 2023'te üç defada tutulacak. yüzde 50 üzeri TL mevduat kaynaklı ek yükümlülükler ise önümüzdeki yılın ilk aylarında benzer bir düzenle tutulacak.

Düzenleme ile Hazine'nin TL cinsi tek haneye yakın iç borçlanmasını önümüzdeki yılın ilk aylarında da devam ettirebileceği bir yapı oluştu. Tahvil piyasasında talep lokal bankalar tarafından, döviz mevduatı ya da krediler için tahvil karşılığı tutulması gibi düzenlemelerle yaratılıyor.

ENERJİ VE DÖVİZ REZERVLERİ PİYASANIN GÜNDEMİNDE

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz piyasasında, bunu takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini belirleyici konuma getirmişti. Bu haftaki adım ise tahvil ve mevduatın para birimi dağılımında bankanın belirleyici rolünü artırdı. Bankacılar düzenlemelerin önümüzdeki yıl bankacılık sektörüne en az yüzde 50, mümkünse yüzde 60 TL cinsi mevduat hedefi koyduğuna dikkat çektiler.

Piyasalarda ay sonu gelmeden Akbank ile başlayacak sendikasyon kredilerinin faizleri ve çevrilme oranları ile önümüzdeki ay 4-5 milyar dolar civarında tahmin edilen KKM geri dönüşleri de takip edilen konular arasında. Ayrıca halka açık şirketlerin bilançoları da piyasanın takibinde.

Veri gündeminde içeride ekim ayı tüketici güven endeksi yer alıyor. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bugün 2023 Bütçe Kanunu görüşmelerine başlayacak. Komisyonda Kasım ayından itibaren bakanların da katılımıyla her gün bir bakanlığın bütçesinin görüşülmesi planlanıyor. Toplamda 2 aya yakın sürecek görüşmelerin Genel Kurul'da yıl bitmeden tamamlanması planlanıyor.

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor. Bu kapsamda enerji ve döviz rezervleri piyasanın uzun süredir odağında yer alıyor.