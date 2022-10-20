İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti: Sterlin/dolar paritesinde son durum

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:59

6 Eylül’de koltuğu Boris Johnson’dan alan Liz Truss bugün öğle saatlerinde Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yaptı. Truss, konuşmasında geçen ayki mini bütçenin ardından İngiltere’yi saran ekonomik kaosa atıfta bulundu. Muhafazakar Parti’yi bölen ekonomi programı nedeniyle başbakanlıktan istifa ettiğini söyledi.

Bu açıklama ile, Truss’ın başbakanlık görevi 45 günde sona ermiş oldu.

İSTİFA SONRASI STERLİNDE SON DURUM

Güne 1,1218 ile başlayan İngiliz Sterlini/Dolar, saat 15:46 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1,1257'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,1185, en yüksek 1,1358 seviyelerini gören İngiliz Sterlini/Dolar, günü 1,1219 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini/Dolar, 26.09.2022 tarihinde 1,0348 ile son bir ayın en düşük, 05.10.2022 tarihinde ise 1,1495 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güne 1,1479 ile başlayan İngiliz Sterlini/Euro, saat 15:54 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 1,1498'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,1455, en yüksek 1,1518 seviyelerini gören İngiliz Sterlini/Euro, günü 1,1483 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini/Euro, 26.09.2022 tarihinde 1,0826 ile son bir ayın en düşük, 17.10.2022 tarihinde ise 1,1654 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.