Dolar/TL'de düşüş sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (20 ekim 2022)

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:15

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonunda tek hane sinyali ardından TCMB'nin bugün sonuçları açıklanacak toplantıda faizi 100 baz puan indirim bekleniyor.

GEREKÇE 'EKONOMİDE İVME KAYBI'

TCMB ağustos ve ekim aylarında piyasa beklentisinin aksine yüzde 80'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 12 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13'ü Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 11.50'ye çekileceğini tahmin ederken, altı kurum ise sabit bırakılacağını öngördü.

TCMB bu hafta bankaların ilk etapta 88 milyar lira tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek ve önümüzdeki yıl TL mevduatın yüzde 50 altında kalması halinde ek yükümlülükler de oluştucak adımlar attı.

Bankacılar önümüzdeki yıl kademeli olarak artabilecek tahvil yükümlülükleri nedeniyle 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getirinin yüzde 10.5 civarına düştüğüne dikkat çektiler. Yılbaşında 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 26'yı aşmıştı.

Düzenlemelerin ay sonunda yürürlüğe giren kısmının oluşturduğu 88 milyar TL kasım, aralık ve ocak 2023'te üç defada tutulacak. Yüzde 50 üzeri TL mevduat kaynaklı ek yükümlülükler ise önümüzdeki yılın ilk aylarında benzer bir düzenle tutulacak.

Düzenleme ile Hazine'nin TL cinsi tek haneye yakın iç borçlanmasını önümüzdeki yılın ilk aylarında da devam ettirebileceği bir yapı oluştu. Tahvil piyasasında talep lokal bankalar tarafından, döviz mevduatı ya da krediler için tahvil karşılığı tutulması gibi düzenlemelerle yaratılıyor.

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz piyasasında, bunu takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini belirleyici konuma getirmişti. Bu haftaki adım ise tahvil ve mevduatın para birimi dağılımında bankanın belirleyici rolünü artırdı. Bankacılar düzenlemelerin önümüzdeki yıl bankacılık sektörüne en az yüzde 50, mümkünse yüzde 60 TL cinsi mevduat hedefi koyduğuna dikkat çektiler.

Piyasalarda ay sonu gelmeden Akbank ile başlayacak sendikasyon kredilerinin faizleri ve çevrilme oranları ile önümüzdeki ay 4-5 milyar dolar civarında tahmin edilen KKM geri dönüşleri de takip edilen konular arasında.

Veri gündeminde TCMB, haftalık para ve banka, rezerv, menkul kıymet verileri ile eylül ayı merkezi yönetim borç stoku yer alıyor. Erdoğan ise günübirlik Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından izleniyor. Bu kapsamda enerji ve döviz rezervler piyasanın uzun süredir odağında yer alıyor.

İNDİRİMDEN BU YANA TL DOLAR KARŞISINDA3.5 DEĞER KAYBETTTİ

Dolar/TL bu sabah saat 08.45'te 18.58/18.59 seviyesindeydi. Ağustos'taki indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 55 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Asya borsaları küresel ekonominin resesyona gireceği endişelerinin risk iştahını düşürmesiyle gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında agresif tutumunu koruyacağı beklentisi Hazine tahvil getirilerini yükseltti.

ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri dün, 14 yılın yeni zirvesine tırmandı. Getiriler seans başında gördüğü yüzde 4.136 zirvesini de aşarak yüzde 4.139 seviyesinde seyretti.

Fed'in Kasım'daki para politikası toplantısında üst üste dördüncü kez 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.