Dolar/TL'de yatay seyir hakim: Dolar ne kadar oldu? (24 Ekim 2022)

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:46

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haziran'da duyurduğu, elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını belirlediği koşulları daha da sıkılaştırdı.

15.00'DE KABİNE TOPLANTISI TAKİP EDİLECEK

Piyasalarda bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı da takip edilecek. Haftalık gündemde ise Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporu bulunuyor.

İktisadi faaliyette ivme kaybına dikkat çeken TCMB geçen hafta faiz indirimlerine 150 baz puan ile devam etmiş, bir sonraki toplantı olan Kasım için "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali vermişti.

Merkez Bankası böylece Erdoğan'ın yıl bitmeden görüleceğini belirttiği tek haneli faize önümüzdeki ay ulaşılacağının sinyalini verdi.

TCMB böylece son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL geçen hafta faiz indirimi anında yeni tarihi zirvesi olan 18.6150'yi test etti ve iki haftadır yatay seyrettiği 18.6 seviyesinde haftayı tamamladı. Kur bu sabah saat 08.44'te 18.57/18.60 seviyesindeydi. Ağustos'taki indirimien beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti.

TL'DE SON BİR YILDA YÜZDE 55 DEĞER KAYBI

Doların son 20 yılın zirvesinde seyrettiği bu son iki aylık dönemde TL benzer para birimlerinden daha iyi bir performans gösterdi. Dolar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülke para birimleri karşısında da değer kazandı. Ruble ve TL ise bu dönemde aynı trendin yaşanmadığı iki para birimi.

Ancak birikimli olarak bakıldığında TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda ise yüzde 55 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

BDDK KARARI ŞİRKETLERE YENİ TL KREDİ ALMAYI ZORLAŞTIRACAK

BDDK'nın kararı Haziran ayında aynı alanda alınan kararda oranların değiştirilerek, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi almasını zorlaştırıyor.

Karara göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacak.

BDDK'nın Haziran ayında aldığı bir önceki kararda bu oran yüzde 10 seviyesindeydi. Bankacıların sektör verilerinden yaptığı hesaplamalara göre düzenleme 200'e yakın büyük şirketi ilgilendirecek.

TCMB'nin yıl boyunca düzenlemeleri ve BDDK'nın son düzenlemesi dövize olan talebi azaltma amacı taşıyor. TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz piyasasında, bunu takiben kredi, mevduatın para birimi dağılımı ve tahvil piyasasında kendisini belirleyici konuma getirdi.

TCMB geçen hafta bankaların ilk etapta 88 milyar lira tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek ve önümüzdeki yıl TL mevduatın yüzde 50'nin altında kalması halinde ek yükümlülükler de oluşturacak adımlar da attı.

Önümüzdeki yıl kademeli olarak artabilecek tahvil yükümlülükleri nedeniyle 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri yüzde 10.5 civarına düştü. Yılbaşında 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 26'yı aşmıştı. Hazine yeni 10 yıllık gösterge olacak sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını da bugün gerçekleştirecek. TCMB'nin adımlarıyla ihaleye yüksek talep gelmesi bekleniyor.

Piyasalarda ay sonu gelmeden Akbank ile başlayacak sendikasyon kredilerinin faizleri ve çevrilme oranları ile önümüzdeki ay 4-5 milyar dolar civarında tahmin edilen KKM geri dönüşleri de takip edilen konular arasında. Ayrıca halka açık şirketlerin bilançoları da piyasanın takibinde.