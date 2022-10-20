Faiz sonrası dolarda son durum
Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 150 baz puan düşürerek 10,50'ye çekti. Kararın ardından dolar gün içi en yüksek 18.62 seyrinde devam ediyor.
Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir kez daha faiz indirimine gitti. Para Politikaları Kurulu toplantısınının ardından Merkez Bankası faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 10,50'e çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimde ısrarcı olduklarını ve yıl sonuna kadar faizin tek hanelere düşürüleceğini ısrarla belirtmişti. Merkez ağustos ve eylül aylarında da faizi 100 baz puan düşürmüştü.
Erdoğan eylül sonunda yaptığı bir konuşmada “Para Piyasası Kurulu yüzde 12’ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyordu.
ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Bu faiz indirimiyle birlikte, geçen yıl eylül ayından bu yana faiz yüzde 19’dan yüzde 11’e çekilmiş oldu. Faiz indirimi ilk uygulandığında dolar 8,60 lira seviyesindeydi. Şu anda dolar 18,60 seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 83,45 olarak gerçekleşti.
Kurların ve enfşasyonun hızlı yükselişi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aralık ayında yaptığı bir konuşmada enflasyonun yıl ortasında gerilemeye başlayacağını belirterek "Keşke gözlerimi kapasam ve 6 ay sonra açsam" demişti. Öte yandan Erdoğan'da ocak ayında yaptığı bir konuşmada yüksek enflasyonun bir köpük olduğunu vurgulamıştı.
Karar sonrası dolar Dolar/TL 18,62'yi gördü.
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