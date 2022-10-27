Dolar/TL'de yatay seyir hakim: Dolar ne kadar oldu? (27 Ekim 2022)

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:10

Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son enflasyon raporunda vereceği mesajlar izleyecek. Yoğun iç veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da takip edilecek.

İktisadi faaliyette ivme kaybına dikkat çeken TCMB geçen hafta faiz indirimlerine 150 baz puan ile devam etmiş, bir sonraki toplantı olan Kasım için "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali vermişti. Böylece sisyasilerin de istediği tek haneli faize önümüzdeki ay ulaşılmış olacak.

MERKEZ ÜÇ AYDA POLİTİKA FAİZİNİ 350 BAZ PUAN DÜŞÜRDÜ

Bankanın bugün gerçekleştireceği yılın son enflasyon raporu toplantısın yıl sonu için yüzde 60.4 tahminini piyasanın yüzde 70 civarında bulunan tahminine ne kadar yaklaştıracağı izlenecek.

OVP'de paylaşılan enflasyon tahmini bu yıl sonu için yüzde 65 2023 için yüzde 24.9 seviyesinde. TCMB'nin bir önceki tahmini ise bu yıl sonu için yüzde 60.4 , önümüzdeki yıl için yüzde 19.2 seviyesinde.

TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL geçen hafta faiz indirimi sonrasında ve takibinde birden fazla kez tarihi zirvelerini test etti. Son zirve dün 18.6160 oldu. Kur iki haftadan uzun süredir yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden ise anlamlı değişim göstermedi.

Kur bu sabah saat 08.44'te 18.60/18.60 seviyesindeydi. Ağustos'taki indirimien beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Ancak birikimli olarak bakıldığında TL yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda yüzde 55 değer kaybetti.

Bugün iç veri gündemde TÜİK ekim ayı ekonomik güven endeksi, eylül ayı dış ticaret istatistikleri ile revizyon ile birlikte yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri, Turizm Bakanlığı eylül yabancı ziyaretçi sayısı, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turizm değerlendirme toplantısı, TCMB'nin 150 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanakları, TCMB'nin haftalık para-banka menkul kıymet rezerv istatistikleri yer alıyor.

BANKALAR TAHVİL ENDİŞELERİ İLK KEZ BELİRGİN DİLE GETİRİLİYOR

TCMB neredeyse bir yıldır farklı düenlemelerle kendisini döviz, tahvil, mevduat ve kredide belirleyici konuma getirdi.

TCMB'nin mevduat ve krediler karşılığı tahvil adımlarının sadece sonuncusu bankaların ilk etapta 88 milyar TL tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek. Bankaların TL mevduatı önümüzdeki yıl yüzde 60'ın altında kalırsa tahvil alımı iki katına çıkabilecek, yüzde 50 altında kalır ise daha da katlanacak.

Gösterge 10 yıllık bileşik getiri yılın en yüksek seviyesinden 1,550 baz puan geriledi ve önümüzdeki yılın ilk aylarında da bankaların tahvil yükümlülükleri nedeniyle süreklilik içeren şekilde tahcil talep etmeleri genel beklenti.

Süreç bankaların portföylerindeki tahvillerin faizini düşürdüğü için kısa vadede bankaların kârına pozitif yansıyor.

Akbank'ın üçüncü çeyrek solo net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 431 artışla 17 milyar liraya yükseldi.

Ancak sektör tek haneli maliyetten tahvil stokunun artmasının uzun vadeli etkisinden endişeli.

Nitekim konu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de banka genel müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda gündeme geldi. Katılımcıların verdikleri bilgiye göre toplantıda bankalar bilançoda regülasyonlarla tutulan tahvillerin uzun vadede sektörde yaratabileceği risklere dair endişelerini de dile getirdi.

Bir katılımcı bankaların ilk kez "sert" eleştiriler getirdiklerini, "sistemik risk" endişesi taşıdıklarını ekonomi yönetimine ilettiklerini söyledi.