Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor (26 Ekim 2022)

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:19

Serbest piyasada 18,6060 liradan alınan dolar 18,6080 liradan satılıyor. 18,5350 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,5370 lira olarak belirlendi. Dolar bankalararası piyasada 18,60'ın üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta 18,6150 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Dün, doların satış fiyatı 18,5930 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 18,5150 lira olmuştu. Küresel piyasalar, Fed'in şahin politikalarında sona yaklaşıldığı beklentileriyle pozitif seyrediyor.

Önceki kapanışını 21,3099 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,2986 alış, 21,3213 TL satış fiyatından işlem gördü. Sterlin bugün, 21,3225 TL alış, 21,3405 TL satış fiyatından işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik güçlenen beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ekonomisinde resesyona ilişkin göstergelerin çoğalması, Fed'in faiz artırımı konusunda daha az agresif olabileceği beklentilerini artırırken, varlık fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azalarak Mart 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise enflasyon endişelerinin etkisiyle ekimde aylık 5,3 puan azalışla 102,5'e gerileyerek 3 ayın en düşüğüne indi.

Ülkede artan resesyon endişesiyle kısa vadeli bonolardan çıkış hızlanırken, uzun vadeli tahvillere talep artmaya devam ediyor.

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 3 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.