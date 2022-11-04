Dolar/TL'de yatay seyir hakim: Dolar ne kadar oldu? (4 Kasım 2022)

04 Kasım 2022 Cuma, 09:12

ABD'de bugün açıklanacak istihdam verileri, yatırımcılar tarafından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma görünümünü destekleyip desteklemeyeceği için takip edilecek.

Fed'in faizleri önümüzdeki yıl yüzde 5'in üzerine çıkarması ihtimalinin fiyatlanmasıyla dolar, bir aydan uzun sürenin en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

İç piyasada bugün TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu ile Ekim ayı reel efektif kur endeksi de izlenecek.

TÜFE'DE YENİ ZİRVE yüzde 85.51, BAZ ETKİSİ KAYNAKLI DÜŞÜŞ YAKIN

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim ayında gıda ve ev eşyası kalemleri ve mevsimsel olarak giyim kaynaklı artışlarla 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85.51'e yükseldi.

Ekonomistler TÜFE'nin yüzde 90 altına yakın bir zirveyi kasımda görmesini ancak aralık itibarıyla baz etkisiyle düşüş olmasını bekliyorlar. Ekonomi yönetiminin ve piyasanın enflasyon tahminleri bu yıl için oldukça yakın seviyelere de geldi. TCMB tahmini yüzde 65.2 piyasa tahmini ise bir süredir yüzde 70'de yataylaştı.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve TCMB eski başekonomisti Hakan Kara twitter paylaşımında "Önümüzdeki altı ay enflasyonu düşürücü yönde baz etkileri devreye girecek" dedi. Kara baz etkisiyle ilk çeyrek sonunda enflasyon yüzde 50'nin altına inen ve Mayıs'a kadar yüzde 40'a yaklaşan bir grafik paylaştı.

TCMB yılın son enflasyon raporunda kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden "hızlıca" düşüş göstereceğini söylemişti.

Öte yandan dünkü verilerle birlikte önümüzdeki yıl kamu vergi, harç ve cezalarında yıl sonuna kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde gerçekleşecek artış oranı da belli oldu. İlgili zamlara konu olan yeniden değerleme oranını Cumhurbaşkanının yarıya indirme hakkı da bulunuyor. Konu hakkında bir düzenleme yapılmazsa artış yüzde 123 olacak.

TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL son faiz indirimi anında ve takibinde birden fazla kez tarihi zirvelerini test etti. Son zirve bu hafta 18.6445 oldu. Ancak kur üç haftadır yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden anlamlı değişim göstermiyor.

Kur bu sabah saat 08.41'de 18.61/18.61 seviyesindeydi. Ağustos'taki faiz indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Ancak birikimli olarak bakıldığında TL yılbaşından beri yüzde 29, son bir yılda yüzde 55 değer kaybetti.