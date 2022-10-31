Dolar TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (31 Ekim 2022)

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:26

Yeni haftada piyasalarda BDDK'nın yarın başlayacak olan ve belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin yeni TL kredi almasını zorlaştıran kararının etkileri izlenecek. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılacağı finanın geleceği zirvesi de takip edilecek.

Piyasanın Kasım ayı kur korumalı mevduat (KKM) itfalarını da izlemeye başlayacağı haftada BDDK düzenlemesinin dövizden KKM'ye geçiş yaratması bekleniyor.

BDDK kararı, bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para varlıklarının, aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması halinde şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmaması idi. BDDK'nın Haziran ayında aldığı bir önceki kararda bu oran yüzde 10 seviyesindeydi.

ŞİRKETLERİN DÖVİZ MEVDUATINI AZALTMASI BEKLENİYOR



Ayrıca YP nakdi varlıkları 10 milyon TL'nin üzerinde olması halinde de bu şirketler nakdi ticari kredi kullanamayacak.

Kararla, 15 milyon TL sınırının 10 milyon TL'ye indirilmesi orta ölçekli şirketler için düzenlemenin kapsamını genişletecek. yüzde 10 YP nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de kapsama yeni girecek şirketler için bağlayıcılığı artırıyor.

KKM TL cinsi mevduat olarak görüldüğü için uygulamanın şirketlerin döviz mevduatını azaltması ile sonuçlanması bekleniyor. Düzenlemenin özellikle YP kredi yükümlülükleri için YP mevduat tutan şirketlerin KKM dönüşümlerini hızlandırması bekleniyor.

TCMB'nin ve BDDK'nın düzenlemesi dövize olan talebi azaltma, "kaynakları doğru alana" yönlendirme amacı taşıyor.

Kaynakların doğru alanlara yönlendirmesi, kredilerin istihdam yaratan yeni yatırımlara gitmesi, bu sayede ihracatın artması ve bu yeni döviz girdisinin piyasada bir süreklilik içeren bir denge oluşturması hedefleniyor.

Uygulamalarda TL kredilerin döviz alımı ya da döviz kredilerin kapatılmasında kullanılamayacağı bir yapı düzenleme altına alınmış durumda.

Kalıcı cari fazla ve sağlanan döviz dengesinin enflasyondaki kur kaynaklı hareketliliği kontrol altında aldığı için ayrıca enflasyon sorununu da ortadan kaldıracağı öngörülüyor.

Bu adımlarla gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 26'dan yüzde 10.5'e kadar düşerken, iç piyasada bugün Hazine'nin önümüzdeki yıla ilişkin iç borçlanma stratejisi de takip edilecek.

TCMB yaklaşık iki hafta önceki son düzenlemesi ile bankaların ilk etapta 88 milyar lira tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek ve önümüzdeki yıl TL mevduatın yüzde 50'nin altında kalması halinde ek yükümlülükler oluşturacak adımlar da attı.

TL YIL BAŞINDAN BERİ YÜZDE 29 DEĞER KAYBETTİ



Bankaları döviz mevduatlarını azaltmaya, TL mevduatı artırmaya yönlendiren ve ayrıca düzenli tahvil alımları getiren uygulamalar geçen hafta mevduat piyasasına faizleri bir miktar yükseltti. Bankacılar TL mevduat faizlerinde sektör genelinde yüzde 20 civarından geçen hafta yükseliş görüldüğünü, banka bazında yüzde 29'a kadar ulaşan oranlardan TL mevduat işlemi yapıldığını söylediler.

TCMB son bir yılda farklı düzenlemelerle kendisini döviz, tahvil, mevduat ve kredide belirleyici konuma getirdi.

TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi. Dolar/TL geçen hafta faiz indirimi sonrasında ve takibinde birden fazla kez tarihi zirvelerini test etti. Son zirve bugün 18.62 oldu. Kur iki haftadan uzun süredir yatay seyrettiği 18.6 seviyesinden ise anlamlı değişim göstermedi.

Kur bu sabah saat 08.57'de 18.61/18.61 seviyesindeydi. Ağustostaki faiz indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Ancak birikimli olarak bakıldığında TL yıl başından beri yüzde 29, son bir yılda yüzde 55 değer kaybetti.