Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:19

Cuma günü 3.878,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,88 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 3.902,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.880,87, en yüksek ise 3.939,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 1,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Akbank, Yapı Kredi ve Tüpraş oldu.

ALTININ ONSU 1.637 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,62, bileşik getirisi yüzde 15,16 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9940, sterlin/dolar paritesi 1,1560 ve dolar/yen paritesi 148,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6170 liradan, Euro 18,5120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.637 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 92,7 dolardan işlem görüyor.