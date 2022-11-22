Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (22 Kasım 2022)

22 Kasım 2022 Salı, 09:41

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki ekonomist TCMB'nin öncü verilerinden toplam rezervlerinin 11 Kasım'daki 117.5 milyar dolardan geçen hafta itibarıyla 121.5-122.5 milyar dolara çıkacağını hesapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Buyurun işte en son TCMB'nin döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak" demişti.

Hazine'nin 1.5 milyar dolarlık Eurobond borçlanmasının da hesaplara girdiği haftaya ilişkin resmi veri perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

TCMB rezervleri ve enerji ithalatı, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz piyasasındaki değişimleri anlamlandırmak için yakından izleniyor.

Reuters'ta bu ay yayınlanan bir analizde, TCMB'nin rezervlerini her seferinde kullanmaya mecbur kalmadan döviz piyasasında arz ve talebi süreklilik içinde dengede tutabileceği bir sistemi büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilmişti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NA ÇEVRİLDİ

Bugün iç veri gündeminde Hazine'nin düzenleyeceği 5 ve 10 yıllık iki ihale, kasım ayı tüketici güven endeksi yer alıyor.

Haftanın kalanında ise TCMB'nin faizi tek haneye çekmesi beklenen PPK toplantısı gündemde öne çıkıyor. TCMB'nin bu hafta Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyaline paralel politika faizini yüzde 9'a çekmesi ve bu yıl için gevşeme döngüsünü tamamlaması bekleniyor.

Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak. Bu kapsamda TCMB'nin PPK metnindeki değişiklikler de takip edilecek.

DOLAR NE KADAR OLDU?

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetmesine karşılık son üç ayda daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL son 5 haftadır ise 18.6 etrafında daha da yatay. Kur bu sabah saat 08.42'de 18.610/18.6250 seviyesindeydi.

Piyasalarda ayrıca KKM'nin yarısından fazlası tamamlanan kasım ayı geri dönüşleri de takip ediliyor.