Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Dolar ne kadar oldu? (8 Eylül 2022)

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:12

İç veri gündeminde bugün TCMB rezerv, para banka istatistikleri; dış piyasalarda Avrupa'nın enerji krizine karşı attığı adımlar ve bunların küresel enerji fiyatlarına etkisi takip ediliyor.

Petrol fiyatları dünkü keskin kayıplarının bir kısmını geri alsa da şubat ayından beri ilk kez varil başına 90 doların altında kaldı.

ECB VE FED'DEN FAİZ ARTTIRIMI BEKLENİYOR



Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasında, bankanın enflasyonla agresif mücadelesini gevşetebileceğine yönelik ipuçları izlenecek. Fed 21 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. ECB ve Fed'den enflasyon ile mücadele için 75 baz puan faiz artırımı bekleniyor.

Dolar endeksi ise Haziran 2002'den beri ilk kez görülen 110.79 zirvesine yakın seyretmeyi sürdürüyor.

Euro bölgesi ekonomilerinin doğalgaz arzı ve elektrik fiyatları krizi nedeniyle yılın geri kalanında resesyona girecekleri, buna karşılık ABD ekonomisinin faiz artırımlarına rağmen resesyona girmeyeceği beklentisi ECB'den beklenen faiz artırımına rağmen euronun değer kaybetmesine yol açarak doları destekliyor.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'tan fazlasının Euro cinsi gerçekleştiği göz önüne alındığında Haziran sonundan bu yana yüzde 5'in üzerinde değer yitiren euronun seyri Türkiye'nin geçen yılın sonundan bu yana giderek artan dış ticaret açığının seyri açısından da yakından izlenecek.

TCMB'NIN FAİZ İNDİRİMİ YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Dolar/TL, TCMB'nin geçen ayki faiz indirimi sonrası 17.97 seviyesinden yükselişe geçerek 2 Eylül'de 18.2605 seviyesine kadar çıktı.

TL, faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.6 değer kaybetti. Son günlerde değer kayıpları azalan ve yatay seyre geçen kur bu sabah 08.39'da 18.22/18.23 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 18.6, yılbaşından beri yüzde 27.8, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Bankacılar kamunun döviz ardından tahvil ve kredi piyasalarında da kontrolünün arttığını belirtirken uzun bir süredir rezervleri takip etmeye devam ediyorlar.

TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre BOTAŞ'a temmuzdan sonra ağustos ayında da rezervlerden döviz satışı yapılmadı. Aynı veri, dolar cinsi yerine TL cinsi reeskont kredilerine yapılan yönlendirmenin ardından bu kanaldan ayda bir ara 2-3 milyar dolara kadar ulaşan TCMB döviz rezervi kazanımlarının aylık 1 milyar dolara gerilediği gösteriyor.

Borsa İstanbul'da ise temmuz ortasında başlayan yükseliş trendi kısmen devam ediyor. Bankacılık endeksi temmuz ortasından bu yana yüzde 117, BIST-100 yüzde 42 yükseliş kaydetti.