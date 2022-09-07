Ham petrolün varil fiyatı 90 doların altına düştü
Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişelerinin talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle uluslararası piyasalarda 89 dolar seviyelerine geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,39 dolardan alıcı buldu.
Küresel piyasalarda, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileriyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.
Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.
Ayrıca, Çin'deki Kovid-19 salgını karşısında alınan tedbirlerin de talebi baskılayacağı endişeleri fiyatlardaki düşüşe destek oluşturuyor.
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