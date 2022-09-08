Dolar/TL'de yeni rekor kaydedildi

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:00

Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasında, bankanın enflasyonla agresif mücadelesini gevşetebileceğine yönelik ipuçları izlenecek. Fed 21 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. ECB ve Fed'den enflasyon ile mücadele için 75 baz puan faiz artırımı bekleniyor.

Dolar/TL ise bu bekleyiş sürecinde yılın zirvesini gördü. Son günlerde değer kayıpları azalan ve yatay seyre geçen kur bu sabah 08.39'da 18.22/18.23 seviyesindeydi.

Şu dakikalarda tahtını koruyan dolar 18.24.02 seviyesinde işlem görüyor.

Gün içi en yüksek 18.2416 seviyesini gördü.

Euro bölgesi ekonomilerinin doğalgaz arzı ve elektrik fiyatları krizi nedeniyle yılın geri kalanında resesyona girecekleri, buna karşılık ABD ekonomisinin faiz artırımlarına rağmen resesyona girmeyeceği beklentisi ECB'den beklenen faiz artırımına rağmen euronun değer kaybetmesine yol açarak doları destekliyor.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'tan fazlasının Euro cinsi gerçekleştiği göz önüne alındığında Haziran sonundan bu yana yüzde 5'in üzerinde değer yitiren euronun seyri Türkiye'nin geçen yılın sonundan bu yana giderek artan dış ticaret açığının seyri açısından da yakından izlenecek.

TCMB'NIN FAİZ İNDİRİMİ YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Dolar/TL, TCMB'nin geçen ayki faiz indirimi sonrası 17.97 seviyesinden yükselişe geçerek 2 Eylül'de 18.2605 seviyesine kadar çıktı.

TL, faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.6 değer kaybetti.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 18.6, yılbaşından beri yüzde 27.8, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.