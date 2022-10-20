Dolar/yen 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:01

Yende kan kaybı devam ediyor.

Dolar/yen kuru 150 seviyesini aşarak 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Yende yaşanan gerileme Japonya'da yetkililerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu.

YEN'E GEÇEN AY UZUN SÜREDEN SONRA İLK MÜDAHALE GELMİŞTİ

Japonya'da yetkililer yenin dolar karşısındaki keskin değer kaybı hakkında uyarılarını tekrarlarken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kurunu daha sık şekilde ve "dikkatlice" takip ettiğini söylemişti.

Japonya, yenin dolar karşısında geçen ay keskin şekilde değer kaybederek 145 seviyesini aşmasıyla birlikte uzun süreden sonra ilk defa yene müdahale etmişti. Bu müdahaleye rağmen dolar yen karşısında değer kazanmaya devam etmişti.

Maliye Bakanlığı'nda gazetecilere konuşan Suzuki, hükümetin var olan politikaları doğrultusunda yenin hareketlerine Döviz piyasasında "uygun şekilde karşılık vereceğini" ifade etti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda da döviz piyasasında istikrarın "son derece önemli olduğu" yönünde çağrısını yinelerken, yendeki değer kaybını keskin ve tek taraflı olarak tanımladı.

Kuroda, "Yenin bu şekilde değer kaybetmesi, şirketlerin faaliyetlerini planlamasını zorlaştırıyor ve ekonomik görünümde belirsizlik oluşturuyor. Bu ekonomimiz için olumsuz ve istenmeyen bir durum" dedi.