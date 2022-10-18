Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 artışla 3.865,68 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,06 puan değer kazandı.
Dün 3.847,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,81 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak 3.907,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.848,08, en yüksek ise 3.927,17 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 2,56 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, ASELSAN, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.
ALTININ ONSU 1.652 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,26, bileşik getirisi yüzde 15,84 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9840, sterlin/dolar paritesi 1,1270 ve dolar/yen paritesi 149,1 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5870 liradan, avro 18,2840 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.652 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 90,4 dolardan işlem görüyor.
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