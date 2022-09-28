Çarpıcı tahmin: Domates 50 lira olacak

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:26

Enflasyon geniş kesimlerin canını yakıyor. Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark ise artışın devam edeceğine işaret ediyor. Fiyatlar zaten uçuk bir haldeyken daha ne kadar artacağı merak ediliyor. Hükümet kanadı, enflasyonda yavaşlama olduğunu, hızla düşüşe geçileceğini belirtse de durum biraz daha farklı.

HalkTV yazarı Barış Soydan da enflasyona ve fiyatlara değindi. enflayson ve fiyat artışının devam edeceğini belirten Soysan özellikle tarımsal üretimde tehlike çanlarına işaret etti. Soydan'ın yazısından satırbaşları şu şekilde:

'FİYAT ARTIŞI TAM GAZ DEVAM EDECEK'

Dünya yazarı Alaattin Aktaş önceki gün baz etkisiyle enflasyonda yaşanacak düşüşün detaylarını ele almış. Aktaş’ın hesabına göre az buz değil, enflasyon beş ayda 40-45 puan düşebilir.

Böyle bir düşüş iktidara, “Bakın, enflasyonu bitirmek üzereyiz, bize bir dönem daha yetki verin” deme imkanı sağlar. Peki halk buna inanır mı? Enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak düşüş fiyat artışlarının duracağı anlamına gelmiyor. Aksine fiyatlar bu kış da tam gaz artmaya devam edecek. Hatta ben yeni bir şok zam dalgasıyla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum.

'AYLIK YÜZDE 3-4 ARTIŞ DA ÇOK YÜKSEK'

Geçen Aralık ve Ocak’ta, dolardaki korkunç yükselişin etkisiyle enflasyon çok yüksek gelmişti. Aralık’ta aylık enflasyon yüzde 13.5, Ocak’ta yüzde 11.1’di. Şu anda ise enflasyon aylık bazda yüzde 3-4 artıyor. Yine çok yüksek ama geçen Aralık ve Ocak’taki kadar yüksek değil. Yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre hesaplandığı için Aralık ve Ocak’ta düşmüş gibi görünecek. İşte buna baz etkisi adı veriliyor. Biraz önce gördüğümüz gibi Alaattin Aktaş’ın hesabına göre baz etkisi fiyat artışında 40-45 puana yakın düşüşe neden olabilecek.

'TARIMSAL ÜRETİMDEN KÖTÜ HABERLER GELİYOR'

Oysa fiyat artışları durmayacak. Çünkü tarımsal üretimden çok kötü haberler geliyor. Gübre fiyatlarında son bir yılda yüzde 250’ye yakın artış yaşandı. Bu nedenle birçok bölgede çiftçiler üretimi azalttı. Örneğin Çanakkale’de domates ekilen arazinin geçen yılın üçte birine indiği söyleniyor. Domatesin fiyatı bu yaz 20 TL’nin altına inmedi. Yazın 20-25 lira olan domates kışın kaça çıkar? Kilosunun 50 TL’ye çıkmasının şaşırtıcı olmayacağı söyleniyor. Yazıyla da yazayım: Bu kış domatesi elli liraya yiyeceğiz.