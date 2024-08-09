Domatesleri çöpe döktü! Bakanlık ceza kesti

Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:01

Güncelleme: 09.08.2024 - 17:01

Ticaret Bakanlığı, yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan "sebze ve meyvelerin, fiyatlarını yükseltmek amacıyla çöpe döküldüğü" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin titizlikle incelendiği belirtildi.

Olayın, Burdur'un Söğüt beldesindeki toptancı halinde çekildiğinin tespit edildiğine, durumun Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde incelenerek tutanak altına alındığına dikkat çekilen açıklamada, malların toptan veya perakende ticaretinde piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulmasının kanunen yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler için doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine belediyelerce idari para cezası uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123 bin 213 lira para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesine iletildi. Ayrıca, Bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlık olarak, fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması veya yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine asla müsaade edilmeyecek ve bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir."