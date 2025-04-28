Don felaketinin fiyatlara henüz yansımadığını belirten CHP’li Gürer uyardı: Yurttaşın cebini asıl ağustosta vuracak!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 04:00

Türkiye’de geçirmekte olduğumuz mevsimde yaşanan hava değişimi, tarım ürünlerini fazlasıyla kötü etkiledi. Sürpriz bir biçimde aniden yağan kar, henüz açmakta olan meyvelerin tohumlarını dondurdu. Bu da çiftçileri kötü etkilerken Türkiye’nin ithalat ve ihracat dengelerinin de bozulmasına yol açacak. Dengenin bozulmasıyla birlikte don vuran ürünlerin dışarıdan ithal edilmesi gerekecek. İhraç edilen ürünlerin miktarı da azalacak. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu. Don felaketinin büyük çoğunlukla bahçe ürünlerini yani elma, armut, kayısı, şeftali, nektarin, kiraz, dut, limon gibi meyveleri etkilediğini söyleyen Gürer, “Bu yıl don vuranlardan ürün almak olası değil. Henüz meyve vermeyen genç fidanların durumu süreç içerisinde ortaya çıkacak. Bunlardan zarar görenler de bundan sonra fayda sağlamayabilir” dedi. Gürer, sebze olarak da ekimi erken yapılan patates, pancar ve lahana ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.

DON VURAN MEYVELERE DESTEK VAR, SEBZELERE YOK

"Yurtdışına ihracatı yapılan ürünlerde pazar kaybı yaşanacak" uyarısı yapan Gürer, "Onun yanında tarım işçileri geçmiş yıllara göre bahçe üretiminde oluşacak sorunlardan dolayı iş ortamını kaybedecek. Üretim olmayacağı için yapılan masrafları karşılamada sorun yaşanacak. İlacı, gübreyi ve sulama suyunu da bu yıl don yaşayan ağaçlara vermek durumundular. Bu noktada da çiftçilere destek lazım. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi var” ifadelerini kullandı. Gürer, Niğde’de görevlilerin gelip bazı tarla ve bahçelerde inceleme yaptığını belirterek “Bazı bahçe ürünlerine bu konuda destek verileceğini söylemişler ama örneğin lahana tarlasında yaptıkları inceleme sonucu lahana için böyle bir desteğin verilemeyeceği ifade edilmiş. Tarım İlçe Müdürlükleri, genelge göndermiş. Genelgede yalnızca bahçe bitkileri için hasar tespiti yapılıp zararların karşılanması yazılmış. Lahanasını, pancarını erken eken kişinin zararının genelgede karşılanmayacağı söyleniyor. Bahçe bitkileri eğer bu yıl dondan ağır zarar görürse o ağaçların sökülüp yerine yenilerinin dikilmesi gerekiyor. 2-3 yıl bu donun etkisi bahçe bitkilerinde hissedilecek. Ama tarla bitkileri için önümüzdeki yıl tekrar ekim yapılıp sorun aşılabilir” diye konuştu.

DONUN ETKİSİ HENÜZ FİYATLARA YANSIMADI

Ürünlerde yoğun talep oluşursa iktidarın ithal etmekten başka çözümü olmadığını söyleyen Gürer, “Bu şu demek; İhracat azalacak ithalat artacak. Bu da tüketiciye daha yüksek fiyattan ürün gelecek demek. Bu yıl elmanın, kirazın yeni ürünlerinde fiyatı artar. Şu an hala geçen yılın ürünlerini tüketiyoruz. Bu yıl ağustostan sonra sonra gıda enflasyonunda bahçe ürünlerine ilişkin önemli artışlar oluşur. Çünkü ürün olmayacağı gibi stokta da ürün kalmayacak. Daha donun etkisiyle oluşan fiyat artışları gerçekleşmedi” dedi.