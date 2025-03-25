Donald Trump 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' ilan etti: Yeni gümrük vergileri yolda!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:04

Güncelleme: 25.03.2025 - 10:04

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin ABD'ye 5.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Ekonomi ve dış politika konularına değinen Trump, 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" ilan edeceğini belirterek yeni gümrük vergilerinin yolda olduğunu duyurdu.

Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte yaptığı açıklamada, Hyundai'nin Louisiana'da yıllık 2.7 milyon metrik ton kapasiteli bir çelik fabrikası kuracağını ve bunun bin 400'den fazla Amerikalıya istihdam sağlayacağını söyledi.

"Hyundai çeliği Amerika'da üretecek, otomobillerini Amerika'da yapacak ve sonuç olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmayacaklar" diyen Trump, bu yatırımın ABD’de üretim yapan şirketlere gümrük avantajı sunacak yeni ticaret politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu fabrikanın, Hyundai'nin ABD'de planladığı toplam 21 milyar dolarlık yatırımın bir ayağı olduğunu belirten Trump, Georgia'daki otomobil üretim kapasitesinin de artırılacağını dile getirdi.

"2 NİSAN 'KURTULUŞ GÜNÜ' OLACAK"

Dış ticaret ve gümrük politikalarına dair açıklamalar yapan Trump, 2 Nisan'da karşılıklı tarifelerin açıklanacağını belirterek, "2 Nisan 'Kurtuluş Günü' olacak. Bu büyük bir gün. Bugüne kadar bizden alınan paraların bir kısmını geri alacağız. Alınan diyorum, çünkü daha sert bir kelime kullanmak istemiyorum. Ama bu oldu." dedi.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ YOLDA

Trump, Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımların gündemde olduğunu, bu ülkeyle petrol ticareti yapanların ABD ile iş yapabilmek için %25 gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi. Ayrıca kereste, otomobil ve çip sektörlerinde de yeni vergiler getirileceğini belirterek, "Tüm o yonga şirketlerinin geri dönmesini sağlayacağız. Zaten bunu yapmadan bile dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

"KAĞIT OY PUSULASINA GEÇMELİYİZ"

Toplantının sonunda seçim güvenliğine de değinen Trump, seçim sisteminin güvenilirliğini sağlamak için kağıt oy pusulasına geçilmesi gerektiğini belirterek, "Kağıt oy pusulaları çok güvenlidir. Filigranlı kağıtlarla yapılır ve çok daha ucuzdur. Seçmen kimliği, vatandaşlık kanıtı ve tek günlük oy kullanma gibi reformlarla seçimleri düzeltmeliyiz" dedi.

Geçmiş seçimleri "çok kötü" olarak nitelendiren Trump, dürüst seçimlerin olması halinde enflasyonun ve Ukrayna'daki savaşın yaşanmayacağını savundu.