Donald Trump yönetimi harekete geçiyor: Fed başkanlığı için yeni 11 aday!

ABD’de Trump yönetimi, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi için 11 adayı değerlendiriyor. Bu listeye daha önce açıklanmayan üç yeni isim eklendi, Jefferies Baş Piyasa Stratejisti David Zervos, eski Fed yöneticisi Larry Lindsey ve BlackRock küresel sabit gelir baş yatırım sorumlusu Rick Rieder.

Yeni isimler, daha önce değerlendirilen Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yöneticisi Chris Waller, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Bush yönetiminde ekonomik danışmanlık yapmış Marc Summerlin, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard gibi adaylarla birlikte listede yer alıyor.

Başkan Trump ayrıca, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ın da adaylar arasında bulunduğunu belirtmişti. Yetkililer, Hazine Bakanı Scott Bessent’in tüm adaylarla görüşerek listeyi daraltacağını ve nihai listeyi Başkan’a sunacağını açıkladı.