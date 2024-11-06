Donald Trump'ın ekonomi politikaları ne yönde olacak? Vergi indirimleri ve konut maliyetlerini düşürme planları
ABD’de seçim sürecinin sonuna gelinirken resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin 47. Başkanı seçilen Donald Trump vergi indirimleri ve yüksek tarifelerle ABD ekonomisini şekillendirmeyi hedefliyor. Yaşam maliyetlerini düşürme ve konut maliyetlerini azaltma planları da gündemde.
ABD’de seçim sürecinin sonuna gelinirken resmi olmayan sonuçlara göre Trump ülkenin 47. Başkanı olarak seçildi. Associated Press verilerine göre Türkiye saatiyle 12.40 itibarıyla Trump 267, Kamala Harris ise 224 delege topladı.
VERGİ İNDİRİMLERİNE DEVAM EDİLECEK
Sorumlu Federal Bütçe Komitesi verilerine göre Trump’ın ekonomi politikalarının ülke borcunu yaklaşık 7,8 trilyon dolar artırabileceği öngörülüyor. Trump’ın 2024 Başkanlık seçimleri sonrasındaki ekonomi planları, Vergi İndirimleri ve İş Yasası’nın bazı kısımlarının sona ereceği 2025 yılına kadar bireysel gelir vergisi indirimlerinin devam ettirilmesini ve bazı eyalet vergi sınırlamalarının kaldırılmasını kapsıyor.
Öte yandan, Trump kurumsal vergi oranını yüzde 15’e düşürmeyi, bazı vergi kısıtlamalarını kaldırmayı ve şirketlerin Ar-Ge yatırımlarına yönelik teşvikler getirmeyi planlıyor. Federal gelir vergisinin bazı kalemlerini kaldırmayı ve Sosyal Güvenlik ile Medicare vergilerini azaltmayı da öneriyor; ancak bu durumun Sosyal Güvenlik ödemelerine uzun vadede olumsuz etki yapabileceği ifade ediliyor.
İTHAL MALLARA YÜKSEK TARİFELER GELECEK
Trump ayrıca ithal mallara genel bir tarife uygulayarak Amerikan üretimini artırmayı hedefliyor ve özellikle Çin’den yapılan ithalatlara daha yüksek tarifeler getireceğini belirtiyor. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla petrol ve gaz üretimini artıracağını ve gıda gibi temel ihtiyaçların fiyatlarını aşağı çekmek için yeni düzenlemelere gideceğini de vurguluyor.
Trump’ın ekonomik vizyonu ABD içinde üretimi ve yatırımı teşvik ederek istihdam yaratmayı sağlık ve konut maliyetlerini düşürerek Amerikalıların yaşam standardını artırmayı amaçlıyor.
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