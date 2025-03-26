Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları etkiliyor: Hisse senetleri düşüşte!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:24

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:24

Avrupa hisse senetleri, çarşamba günü düşüş gösterirken, ABD doları tedirgin tüccarların önümüzdeki hafta yeni bir gümrük vergisi turu öncesinde Başkan Donald Trump'ın ticaret politikasına açıklık getirmesini beklemesiyle hafifçe yükseldi.

ALMANYA'NIN HARCAMA PAKETİ AVRUPA HİSSELERİNİ YÜKSELTTİ

Avrupa hisse senetleri, erken işlemlerde kazançlar elde ettikten sonra negatif bölgeye geçti ve yüzde 0,5 oranında değer kaybetti. Ancak Almanya'nın harcama paketinin büyümeyi teşvik etme potansiyeliyle son iki yılın en iyi çeyreğini geçirmeye devam ediyorlar.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI UMUTLANDIRDI

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, tüm ticaret vergilerinin 2 Nisan’daki son tarihe kadar devreye girmeyeceğini ve bazı ülkelerin daha fazla ayrıntı vermeden mola alacağını belirterek, tüccarlara esneklik umutları sundu.

Bunun yanı sıra, Trump, Venezuela’dan petrol ya da gaz satın alan ülkelere yüzde 25’lik ek gümrük vergisi uygulanmasını talep etti. Bu açıklamalarla ticaret savaşına yeni bir cephe eklerken, petrol fiyatları yükseldi ancak ABD'nin Ukrayna savaşındaki deniz güvenliği anlaşmalarıyla bu etki dengelendi.

TÜKETİCİ GÜVENİ DÖRT YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD dolar endeksi, önceki gün yüzde 0,1 düşüş yaşadıktan sonra yükselmeye başladı ve yaklaşık bir hafta içindeki ilk kayıp seansını geride bıraktı. Son açıklanan veriler, tüketici güveninin son dört yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Ayrıca, ticaret savaşının ABD’de resesyona yol açabileceği endişeleriyle dolar geçtiğimiz hafta son beş ayın en düşük seviyesine indi. Wall Street'te ise vadeli işlem göstergeleri, piyasaların yatay açılacağına işaret etti.