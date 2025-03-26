Donald Trump destekli yeni sabitcoin: World Liberty Financial duyurdu

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:01

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:01

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin desteklediği World Liberty Financial, sabitcoin çıkarmaya hazırlanıyor.

Trump ve ailesinin desteklediği merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü ve yönetim platformu World Liberty Financial, "USD1" adlı sabitcoini piyasaya süreceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre "USD1", bire bir oranında ABD doları ile değiştirilebilecek ve ABD hazine tahvilleri, dolar mevduatları ile nakit benzerleriyle desteklenecek.

DETAYLAR NETLEŞTİ

İlk aşamada Ethereum ve Binance Smart Chain blok zincirlerinde üretilecek olan "USD1"in ilerleyen dönemde farklı protokollere de entegre edilmesi planlanıyor. Tokenin rezervleri BitGo tarafından saklanacak ve bağımsız bir muhasebe firması tarafından düzenli olarak denetlenecek.

World Liberty Financial Kurucu Ortağı Zach Witkoff, büyük yatırımcılar ve kurumların stratejilerine güvenle entegre edebilecekleri, güvenli sınır ötesi işlemler için bir dijital dolar sunduklarını belirtti.

BitGo CEO'su Mike Belshe ise "USD1"in piyasaya sürülmesini, kurumsal kullanıma uygun dijital varlıklar alanında önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

SABİTCOİN NEDİR?

Sabit coinler, genellikle bir varlığa ya da fiat paraya endekslenen kripto varlıklar olarak biliniyor. Önde gelen sabit coinler dolara bağlı olup, örneğin 1 Tether yaklaşık 1 dolar değerinde işlem görüyor.