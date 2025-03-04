Donald Trump’ın gümrük vergileri ticaret savaşını kızıştırdı: Çin, Kanada ve Meksika’dan karşı misilleme yolda!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:01

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:01

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergilerini yürürlüğe koyarak ticaret savaşını derinleştiriyor. Salı günü yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanırken, Çin mallarına yönelik vergiler yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu karar, ABD’nin yıllık 2,2 trilyon dolarlık ticaret dengesini sarsabilir.

MİSİLLEMELER GECİKMEDİ

Çin, 10 Mart'tan itibaren belirli ABD ithalatlarına yüzde 10-15 ek vergi koyacağını ve ABD'li şirketlere ihracat kısıtlamaları getireceğini duyurdu. Kanada ise 30 milyar Kanada doları (20,7 milyar ABD doları) değerindeki ABD mallarına yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi planlıyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un da misilleme planlarını açıklaması bekleniyor.

ABD EKONOMİSİ TEHDİT ALTINDA

Ekonomistler, Trump’ın tarifelerinin Kuzey Amerika’daki entegre tedarik zincirlerini bozarak iş kayıplarına ve resesyona yol açabileceği konusunda uyarıyor. Amerikan Otomotiv Politikası Konseyi, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamındaki araçların tarifelerden muaf tutulmasını talep ederken, Kanada Ticaret Odası bu kararın ekonomik felakete yol açabileceğini belirtti.

TRUMP’IN VERGİ POLİTİKASI GENİŞLİYOR

Trump yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25’lik tarifeleri geri getirdi. Ayrıca, Çin yapımı gemilerden alınacak ücretler, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere yönelik soruşturmalar ve bakır ithalatına yeni tarifeler gündemde. AB yetkilileri, küresel ticareti tehlikeye atan bu politikalara karşı önlem alacaklarını açıkladı.