Donald Trump’ın küresel ekonomiye etkisi: Koltuğa oturmadı ama piyasaları salladı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:33

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:33

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına henüz zaman olsa da, yeni yönetimi şimdiden küresel ekonomi politikalarında önemli bir figür haline geldi. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin yaklaşımı, Trump'ın ekonomik politikalarının etkisini gösteriyor. Başkan Jerome Powell, Trump'ın planladığı gümrük tarifeleri, düşük vergiler ve göçmenlik sınırlamalarının, merkez bankasının kararlarını etkileyebileceğine dair sinyaller verdi. Bu durum, ekonomik büyüme tahminlerini revize ederken, enflasyon beklentilerini de artırdı.

JAPONYA VE ASYA'DAKİ ETKİLER

Asya'da Japonya Merkez Bankası, Trump'ın politikasının ihracat odaklı ekonomiyi tehdit etmesi nedeniyle faiz oranlarını düşük tutmayı sürdürüyor. Japonya'da yapılan bir anket, işletmelerin büyük bir kısmının Trump'ın ekonomik politikaları karşısında olumsuz bir etki beklediğini gösterdi.

AVRUPA VE KANADA'DA EKONOMİK TEPKİLER

Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası ise faiz indirimine gitmiş ve 2025'te ek gevşeme yapma olasılığını gündeme getirmişti. ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD ile potansiyel ticaret gerilimlerinin büyümeye yönelik riskler oluşturduğunu vurguladı. Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Trump yönetimi altında artacak gümrük tarifelerine karşı istifa etti. Freeland, ABD'nin yeni tarifelerle tehdit etmesinin Kanada için ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

KRİPTO PARA PİYASASI VE TRUMP’IN BITCOIN ÖNERİSİ

Kripto para piyasasında da Trump’ın stratejik bitcoin rezervi oluşturma önerisi, heyecan yaratmıştı ancak Powell’ın, Fed’in böyle bir adım atmak için yasal yetkisi olmadığını açıklaması sonrasında kripto varlıklarda değer kaybı yaşandı.