Kritik zirve öncesi açıklama: Komisyon öncesi TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı sona erdi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:11

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:39

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde yapılan TÜRK-İŞ toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağar, "İnşallah hayırlısı olur. Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, asgari ücret için her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz. Bugün neticeye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 3'üncü kez toplandı. Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katıldı. Saat 11.30'da başlayan toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bir araya geldi.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, "Her zaman yaptığımız gibi yine asgari ücretin son günlerinde Başkanlar Kurulumuzu gerçekleştirdik. Bütün genel başkanlarımızın görüşünü aldık. Ardından 11.30'da bakanlıkta asgari ücreti görüşmek üzere toplantıya katıldık. Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorduk. Kendi aramızda değerlendirme yaptık" dedi.

Ağar, toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda, kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna, "O zamana göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım? Geçim şartları, insanların yaşam şartları belliydi, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyon oranları da ortadaydı. Biz üzerimize düşen görevi yaptık" diye konuştu.