DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: "Geçinemiyoruz, bu memleket meselesidir"
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, geçim sıkıntısına dikkat çekerek, asgari ücretin sadece ekonomik değil, toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı.
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sırasında asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, "Bir kez daha Çalışma Bakanlığı önünde altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz, geçinemiyoruz. Asgari ücret meselesi sadece ekonomik bir mesele değil, memleket meselesidir" dedi. Ayrıca, işçi haklarına ve adalete vurgu yapan Çerkezoğlu, "Ücrette taraflara dair sendikal tüm emekçilerin hakkını aldığı, adaletin ve demokrasinin olduğu, emeğin Türkiye’sini kuracağız" şeklinde ifadelerde bulundu.
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