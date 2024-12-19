Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için yeni asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. İlk iki toplantıda rakam açıklanmazken, bu toplantı ile birlikte gözler tarafların vereceği karara çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı. İlk iki toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmezken, gözler bu toplantıdan çıkacak karara çevrildi.
İLK İKİ TOPLANTIDA RAKAM ÇIKMADI
Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık’ta, ikinci toplantısı ise 16 Aralık’ta gerçekleştirildi. Bu toplantılarda genel ekonomik veriler, geçim koşulları ve tarafların beklentileri masaya yatırıldı. Ancak, ne işçi ne de işveren tarafı bir rakam önerisi sundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Rakamı para verenler söyleyecek" diyerek işveren ve hükümet tarafına işaret etti.
7 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışan asgari ücretle geçiniyor. Bu nedenle, komisyondan çıkacak karar milyonlarca haneyi doğrudan etkileyecek. Mevcut durumda net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş, brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.
KOMİSYONDA KİMLER YER ALIYOR?
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yürütürken, heyette aşçı, kuaför ve taşeron işçi gibi mesleklerden temsilciler de bulunuyor.
İKİNCİ TOPLANTIDA DA RAKAM YOKTU
16 Aralık'ta yapılan ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sunum yaptı. Ancak, yine herhangi bir asgari ücret rakamı gündeme gelmedi. Bu durumu değerlendiren Ramazan Ağar, "Geçmiş yıllarda da rakamlar üçüncü veya dördüncü toplantılarda ortaya çıkardı" dedi.
KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu toplandı.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde yapılan TÜRK-İŞ toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağar, "İnşallah hayırlısı olur. Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, asgari ücret için her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz. Bugün neticeye bakacağız" ifadelerini kullandı.
GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA
Bugün başlayan üçüncü toplantıda, bir rakamın gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. TÜRK-İŞ, işçilerin beklentilerini dile getirmeye devam ederken, taraflar arasında uzlaşma sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Çalışanlar, yeni asgari ücretin kısa sürede belirlenmesini bekliyor.
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