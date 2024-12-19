Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

İLK İKİ TOPLANTIDA RAKAM ÇIKMADI

Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık’ta, ikinci toplantısı ise 16 Aralık’ta gerçekleştirildi. Bu toplantılarda genel ekonomik veriler, geçim koşulları ve tarafların beklentileri masaya yatırıldı. Ancak, ne işçi ne de işveren tarafı bir rakam önerisi sundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Rakamı para verenler söyleyecek" diyerek işveren ve hükümet tarafına işaret etti.