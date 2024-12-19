Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için yeni asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. İlk iki toplantıda rakam açıklanmazken, bu toplantı ile birlikte gözler tarafların vereceği karara çevrildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2024 Perşembe, 11:47
Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı. İlk iki toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmezken, gözler bu toplantıdan çıkacak karara çevrildi.

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

İLK İKİ TOPLANTIDA RAKAM ÇIKMADI

Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık’ta, ikinci toplantısı ise 16 Aralık’ta gerçekleştirildi. Bu toplantılarda genel ekonomik veriler, geçim koşulları ve tarafların beklentileri masaya yatırıldı. Ancak, ne işçi ne de işveren tarafı bir rakam önerisi sundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Rakamı para verenler söyleyecek" diyerek işveren ve hükümet tarafına işaret etti.

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

7 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışan asgari ücretle geçiniyor. Bu nedenle, komisyondan çıkacak karar milyonlarca haneyi doğrudan etkileyecek. Mevcut durumda net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş, brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

KOMİSYONDA KİMLER YER ALIYOR?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yürütürken, heyette aşçı, kuaför ve taşeron işçi gibi mesleklerden temsilciler de bulunuyor.

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

İKİNCİ TOPLANTIDA DA RAKAM YOKTU

16 Aralık'ta yapılan ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sunum yaptı. Ancak, yine herhangi bir asgari ücret rakamı gündeme gelmedi. Bu durumu değerlendiren Ramazan Ağar, "Geçmiş yıllarda da rakamlar üçüncü veya dördüncü toplantılarda ortaya çıkardı" dedi.

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu toplandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde yapılan TÜRK-İŞ toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağar, "İnşallah hayırlısı olur. Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, asgari ücret için her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz. Bugün neticeye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı başladı: İlk defa rakam konuşulacak!

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Bugün başlayan üçüncü toplantıda, bir rakamın gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. TÜRK-İŞ, işçilerin beklentilerini dile getirmeye devam ederken, taraflar arasında uzlaşma sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Çalışanlar, yeni asgari ücretin kısa sürede belirlenmesini bekliyor.

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