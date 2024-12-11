Donald Trump’ın seçim zaferi borsayı uçurdu: Gümrük tarifesi endişesi büyüyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:55

Güncelleme: 11.12.2024 - 09:55

ABD borsası, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki zaferine olumlu tepki verdi. Seçim sonuçlarının ardından S&P 500 endeksi yükselirken, yatırımcılar yeni dönemin ekonomi politikalarına odaklandı. Özellikle, Trump’ın ekonomik büyümeyi teşvik edecek vergi indirimleri ve deregülasyon politikalarına yönelik beklentiler piyasalarda iyimserlik yarattı.

GÜMRÜK TARİFESI TEHDİDİ BELİRSİZLİK YARATIYOR

Ancak, Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika gibi ticaret ortaklarına yeni gümrük vergileri uygulama tehdidi, yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. Ekonomistler, bu tür tarifelerin dünya ticaretini yüzde 10'a kadar daraltabileceğini ve ABD’nin büyüme hızını yüzde 1 oranında aşağı çekebileceğini belirtiyor. Bu durumun, perakende, sanayi ve malzeme sektörlerinde şirket kârlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

SEKTÖRLER VE ŞİRKETLER RİSK ALTINDA

Barclays stratejistlerine göre, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük tarifeleri, bu ülkelerdeki üretim ve tedarik zincirine bağlı ABD şirketlerinin kârlarını yüzde 2,8 oranında azaltabilir. Özellikle malzeme ve tüketim sektörleri, bu sürecin en çok etkilenecek alanları arasında gösteriliyor. Aynı şekilde, Çin'e yönelik olası misilleme tarifeleri, ABD'li teknoloji devleri Apple, Starbucks ve Nike'ı hedef alabilir.

EKONOMİSTLER UYARIYOR

Ekonomistler, bu gümrük vergilerinin ABD ekonomisinde "stagflasyon" riski doğurabileceği konusunda uyarıyor. JP Morgan Asset Management'ın baş stratejisti David Kelly, tarifelerin hem enflasyonu artırıp hem de büyümeyi yavaşlatabileceğini ifade etti. Deutsche Bank ekonomistleri de 2025'te çekirdek enflasyon göstergesinin yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkabileceğini öngörüyor.

TRUMP’IN İLK DÖNEMİNDEN DERSLER

Yatırımcılar, 2018'deki ABD-Çin ticaret savaşının piyasalara etkilerini göz önünde bulundurarak, benzer bir süreçle karşı karşıya kalınabileceği ihtimalini değerlendiriyor. 2018'de malzeme ve sanayi sektörleri piyasanın en kötü performans gösteren sektörleri olmuştu. Bu sektörlerdeki firmaların, yeni tarifeler nedeniyle benzer bir baskıyla karşılaşması bekleniyor.

YATIRIMCILARIN STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Belirsizliklerin artmasıyla birlikte, yatırımcılar daha korumacı stratejilere yöneliyor. Defansif hisselere ilginin artmasıyla, kamu hizmetleri ve gayrimenkul hisselerinde yüzde 10'dan fazla yükseliş kaydedildi. RBC Capital Markets, bu belirsizlik ortamında malzeme sektörünü "piyasa ağırlığı" seviyesine indirirken, daha güvenli sektörlere yöneldi.