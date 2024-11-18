Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası hisse senetleri yükseldi: Endişeler devam ediyor

Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:23

Güncelleme: 18.11.2024 - 14:23

Donald Trump’ın seçim zaferiyle hızlanan ABD hisse senedi rallisi yatırımcıların artan enflasyon endişeleri ve Trump’ın ekonomi politikalarının belirsizliğine karşı mücadele etmek zorunda kalmasıyla tökezliyor. Geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksi yüzde 2 oranında değer kaybetti. Bu durum Trump’ın büyüme yanlısı politikalarına duyulan iyimserliğin kısmen sönmesine neden oldu. Endeks rekor seviyelere yakın olsa da, yılbaşından bu yana yüzde 23 artış göstermişken son günlerdeki coşku azalmış durumda.

ENFLASYON VE FAİZ İNDİRİMLERİ DALGASI

Trump’ın bazı politikalarının enflasyonu artırabileceği ve Federal Rezerv’in faiz indirimlerini sınırlayacağı beklentisi cuma günü ABD 10 yıllık tahvillerinin beş aydan fazla bir süredir en yüksek seviyeye çıkmasına yol açtı. Bu durum hisse senetleri için olumsuz bir gelişme olarak öne çıkıyor. Üstelik Trump’ın kabine seçimleri ve bürokratik aşırılıkları azaltma planları ilaç şirketleri ve devlet müteahhitleri gibi hisselerde değer kayıplarına neden oldu.

GETİRİLERİN YÜKSELMESİ VE EKONOMİK BELİRSİZLİK

Son dönemde yükselen faiz oranları ve enflasyonist beklentiler yatırımcıları endişelendiren diğer faktörler arasında yer alıyor. 10 yıllık getiri yatırımcıların güçlü büyüme karşısında Federal Rezerv’in faizleri düşürmeye acele etmeyeceği yönündeki görüşlerle eylül ortasından bu yana yaklaşık 90 baz puan arttı. Bu durum hisse senetlerinin göreceli cazibesini düşürüyor. Eğer getiriler daha da yükselirse yatırımcıların hisse senetlerinden tahvillere kayabileceği belirtildi.

TRUMP’IN POLİTİKALARI VE BELİRSİZLİKLER

Trump’ın ticaret politikaları ve diğer ekonomi planlarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcılar arasında ‘önce sat, sonra soru sor’ yaklaşımını körüklüyor. Özellikle Trump’ın sağlık ve insan hizmetleri bakanlığına aday gösterdiği Robert F. Kennedy Jr.’ın seçimi, ilaç şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. Ayrıca, savunma ve devlet müteahhitlik hisseleri, Trump’ın hükümet verimliliği için başlattığı yeni kuruluşlardan endişe duyuyor.

PİYASA ÜZERİNDEKİ TRUMP ETKİSİ VE BEKLENTİLER

Bununla birlikte Trump’a yakın olan şirketler büyük kazançlar sağlıyor. Tesla hisseleri seçim gününden bu yana yüzde 28 artış gösterdi. Bitcoin ise, Trump’ın serbestleşme politikalarından faydalanarak yüzde 30’un üzerinde bir artış sağladı. Ancak bazı stratejistler Trump’ın yönetim politikaları hakkında net bir strateji belirlenmediği için piyasa için risklerin büyük olduğunu belirtiyor.

YIL SONU BEKLENTİLERİ OLUMLU

Yıl sonu yaklaşırken, S&P 500 için genel beklenti olumlu. Geçmiş verilere bakıldığında başkanlık seçimlerinin son iki ayında S&P 500 ortalama yüzde 3,3 artış gösterdi. Truist yatırım müdürü Keith Lerner, hisse senetlerinin yıl sonunda iyi performans gösterme eğiliminde olduğunu belirtti. Ekonomik büyüme ve güçlü kurumsal kazançlar iyimserliği besleyen temel faktörler arasında gösteriliyor.