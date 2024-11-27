Çin, Trump'ın gümrük vergisi tehdidine karşı uyarı: 'Ticaret savaşının kazananı olmaz'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:55

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:55

Çin devlet medyası, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın fentanil kaçakçılığı nedeniyle Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme tehdidinin, iki dev ekonomi arasında bir ticaret savaşı başlatabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce yaptığı açıklamada Çin'in ölümcül uyuşturucunun yapımında kullanılan kimyasal maddeleri engellemeye yönelik adımlar atana kadar Çin'den yapılan ithalata ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

TİCARET POZİSYONLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Trump'ın seçimiyle birlikte, iki süper güç arasında ticaret pozisyonları yeniden şekilleniyor. Trump'ın ilk dönemi, küresel tedarik zincirlerini alt üst eden ve birçok ekonomiyi olumsuz etkileyen bir ticaret savaşıyla sonuçlanmıştı. Çin medyasındaki başyazılarda, Çin'in bu kriz için günah keçisi yapılmaması ve Çin'in uyuşturucuyla mücadele çabalarının küçümsenmemesi gerektiği vurgulandı.

'TİCARET SAVAŞLARININ KAZANANI YOKTUR'

China Daily, Trump'ın bahane olarak sunduğu gerekçelerin "çok zorlama" olduğunu belirterek, "Ticaret savaşlarının kazananı yoktur" uyarısında bulundu. Eğer ABD, ticaret meselelerini siyasallaştırarak gümrük vergilerini silah olarak kullanmaya devam ederse, her iki taraf da ekonomik zarar görecektir. Çin, Trump’ın vaat ettiği yüksek gümrük vergilerinin, 19 trilyon dolarlık ekonomisini 2025 ve 2026 hedeflerini aşağı çekecek şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Trump, ilk döneminde uyguladığı yüzde 7.5 ile yüzde 25 arasındaki gümrük vergilerinden çok daha yüksek oranlarla Çin'e tehditler savuruyor. Ancak Çin, uyuşturucu kaçakçılığını bahane ederek gümrük vergilerinin artırılmasını "savunulamaz" olarak değerlendiriyor. Çin'in güçlü ekonomik duruşunu savunan Xi Jinping, Pekin’deki bir görüşmesinde, Çin ekonomisinin uzun vadeli büyümesine devam edeceğini belirtti.

ABD'DE ENFLASYON ARTIŞ RİSKİ

Çinli firmaların kârları ekim ayında yıllık bazda yüzde 10 düşüş gösterdi. Bu, Çin’in dış ticaret şoklarına karşı ekonomik direncini zorlayan bir dönemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler, Trump’ın vaat ettiği ek gümrük vergilerinin Çin'in büyümesini olumsuz etkileyeceğini ve Amerika'da da enflasyon artışına yol açabileceğini öngörüyor.

Trump, Çin'e yönelik sert gümrük vergisi tehditlerinin yanı sıra, Meksika ve Kanada’dan gelen mallara da yüzde 25 gümrük vergisi uygulama sözü verdi. Bu tehditler, küresel ticaretin yeniden şekillenmesine yol açacak ve Çin’in bu yeni düzenle uyum sağlaması gerekecek. Ticaret avukatı Jamieson Greer’in Trump’ın ticaret temsilcisi olarak atanması, ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine işaret ediyor.