Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent: Vergi indirimleri önceliğimiz olacak

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:04

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:04

Başkan seçilen Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, pazar günü Wall Street Journal'a verdiği röportajda, seçimlerde verdiği vergi indirimi vaatlerini yerine getirmeye öncelik vereceğini söyledi.

Bessent WSJ'ye verdiği demeçte vergi indirimi önlemleri arasında Trump'ın ilk dönem vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesinin yanı sıra bahşişler, sosyal güvenlik yardımları ve fazla mesai ücretlerinden alınan vergilerin kaldırılmasının da yer alacağını söyledi. Ayrıca Bessent gümrük tarifelerinin yürürlüğe konması, harcamaların kısılması ve doların dünyanın rezerv para birimi statüsünün korunmasına odaklanacağını söyledi.

TRUMP TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLDİ

Trump'ın bağışçısı, ekonomi danışmanı ve televizyonda destekçisi olan Bessent, cuma günü Trump tarafından ABD Hazine Bakanı olarak aday gösterildi.

Kariyerini finans alanında geçiren, makro yatırım milyarderi George Soros ve ünlü açığa satış uzmanı Jim Chanos için çalışan Bessent, The Wall Street Journal için kaleme aldığı yeni sekmede açılan son görüş yazısında da belirtildiği üzere, özellikle banka kredileri ve enerji üretimini teşvik etmek üzere vergi reformu ve deregülasyonun savunuculuğunu yaptı.

ABD Hazine Bakanı olarak Bessent, vergi toplamak ve ülkenin faturalarını ödemekten 28.6 trilyon dolarlık Hazine borç piyasasını yönetmeye ve finansal düzenlemeleri denetlemeye kadar dünyanın en büyük ekonomisini korumaktan sorumlu en üst düzey ABD ekonomi yetkilisi olacak.



