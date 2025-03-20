Donald Trump'ın ticaret politikaları küresel piyasaları sarsıyor: Merkez bankaları alarmda!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:12

Merkez bankaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası ticareti yeniden şekillendirme çabasının ekonomik etkileriyle karşı karşıya. Yavaşlayan büyüme ve artan enflasyon riski, ABD’yi küresel ekonomi için bir engel haline getirebilir.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE KÜRESEL PİYASALAR

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarken Trump’ın gümrük vergisi hamlelerinin küresel görünümü gölgelediğini vurguladı. Japonya Merkez Bankası da gelecekteki adımların Trump’ın tarifelerinin sonuçlarına bağlı olacağını belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise bu politikaların büyümeye zarar vereceğini ve enflasyonu artıracağını ifade etti.

IMF'DEN TİCARET SAVAŞI UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) daha önce bir ticaret savaşının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulunmuştu. Ekonomistler, özellikle Kanada ve Meksika'nın bu süreçten olumsuz etkileneceğini düşünüyor. BNP Paribas Markets 360 CEEMEA ekonomi müdürü Jeffrey Schultz, “Gümrük tarifeleri küresel ekonomi için açıkça büyüme karşıtı bir faktördür” dedi.

ABD'DE STAGFLASYON ENDİŞESİ

ABD’de stagflasyon endişeleri artarken, Federal Rezerv (Fed) faiz politikalarını gözden geçiriyor. Fed yetkilileri, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, ekonomik belirsizliklerin arttığını belirtiyor. JP Morgan Ekonomisti Michael Feroli, Fed’in mevcut görünümünü “stagflasyonist bir revizyon” olarak değerlendirdi.