Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: Donald Trump'ın desteği tam!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor'' ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: Donald Trump'ın desteği tam!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:34

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteğinin tam olduğunu belirtti.

ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

Leavitt, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in saldırılarıyla bozulmasına rağmen ateşkesin sürmemesinden "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunurken tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor" ifadesini kullandı.

İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.


Etiketler: #Beyaz saray #Donald Trump #israil #gazze

İlgili Haberler

İsrail ordusunda Gazze krizi: Netanyahu'ya meydan okudular

İsrail ordusunda Gazze krizi: Netanyahu'ya meydan okudular
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Askeri noktalar hedef alındı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Askeri noktalar hedef alındı
İsrailli kökten dinci bakandan itiraf gibi açıklamalar

İsrailli kökten dinci bakandan itiraf gibi açıklamalar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler