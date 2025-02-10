Donald Trump'tan dünya ticaretine yeni darbe: Çelik ve alüminyuma yüzde 25'lik tarife

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:00

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:00

ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl için Florida’dan New Orleans’a giderken Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak" dedi ve alüminyum için de aynı oranın geçerli olacağını duyurdu.

Trump, tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ve Meksika'dan gelen çelik ve alüminyumun da bu düzenlemeye tabi olacağını ifade etti. Ayrıca salı veya çarşamba günü mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını belirterek, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle devam etmeyecek" dedi.

TİCARET SAVAŞLARINDA SON DURUM

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından, küresel ticaret dengeleri yeniden gündeme geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin gümrük vergisi uygulaması durumunda Avrupa'nın hızla karşılık vereceğini söyledi. Avustralya ise ABD'den çelik tarifeleri konusunda muafiyet talep etmeyi planlıyor. Çin ise geçen hafta duyurduğu misilleme kararından geri adım atmayarak, yüzde 15’e kadar ek vergi uygulamasını yürürlüğe koydu.

ALÜMİNYUM FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

ABD'nin yeni gümrük vergileri açıklamasının ardından alüminyum fiyatları arz endişeleri nedeniyle yükseldi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli alüminyum fiyatı yüzde 0,3 artışla metrik ton başına 2 bin 635 dolara yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) işlem gören alüminyum kontratı ise yüzde 0,2 artışla ton başına 20 bin 530 yuan (2 bin 810 dolar) seviyesine çıktı.

Trump’ın bu hamlesi, ticaret politikalarındaki büyük değişimin bir parçası olarak değerlendirilirken, küresel piyasalarda tedirginlik yarattı.