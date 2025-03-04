Ticaret savaşı kızışıyor: Trump’tan Çin, Kanada ve Meksika’ya yeni gümrük vergisi!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:45

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:45

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamesinde değişiklik yaptı.

Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin girişini engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını belirtti.

Bu kapsamda, Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, bu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Çin ile anlaşma sağlanamazsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını duyurmuştu.

'KANADA VE MEKSİKA'YA VERGİ 4 MART'TA BAŞLIYOR'

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme dair soruları yanıtladı.

Honda'nın tarifelerden kaçınmak için Civic'in yeni modelini Meksika yerine ABD'nin Indiana eyaletinde üreteceği yönündeki soru üzerine Trump, Honda'nın ülkede üretime yöneleceğini ve benzer duyuruların devam edeceğini söyledi.

Karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini hatırlatan Trump, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak" dedi.

Otomobil ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ABD'de üretim yapmaları gerektiğini belirten Trump, bu durumda gümrük vergisinden muaf tutulacaklarını ifade etti. "Kanada ya da Meksika'da otomobil fabrikası kurmayı düşünenlere şunu söylemek isterim, en büyük pazar biziz, fabrikalarını burada inşa etmeleri çok daha mantıklı olur" diye ekledi.

Kanada ve Meksika ile gece yarısından önce bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Trump, tarifelerin uygulanmaya hazır olduğunu ve planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini yineledi.

'PARA BİRİMLERİNİ ZAYIFLATANLARA TARİFE UYGULANACAK'

Trump, Çin'den ABD'ye büyük miktarlarda fentanil girdiğini belirterek, Çin'e uygulanan yüzde 10 gümrük vergisine ek olarak yüzde 10 daha tarife getirileceğini açıkladı.

Arjantin ile olası bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin soruya, bu konunun değerlendirileceğini belirten Trump, yen ve yuan gibi para birimlerinin zayıflatılmasının ABD'yi dezavantajlı duruma soktuğunu öne sürdü.

Bu duruma karşı tarifeleri artıracaklarını ifade eden Trump, Çin ve Japonya liderleriyle yaptığı görüşmede "para birimlerini düşürmeye ve parçalamaya devam edemeyeceklerini" söylediğini aktardı. Bu tür hamlelerin ABD için adil olmadığını vurgulayan Trump, bunu gümrük vergileriyle dengeleyeceklerini belirtti.

Çin'e yönelik tarifelerin yüzde 20'ye yükseltilmesi sonrası daha da artıp artmayacağına ilişkin soruya Trump, "Bu, para birimleriyle ne yapacaklarına bağlı. Misilleme yapacaklarını sanmıyorum ama yaparlarsa ona göre hareket ederiz" yanıtını verdi.