Dondurmanın fiyatı 17 Temmuz’da yine artıyor

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmada fiyat artışı durmak bilmiyor. Haziran ayında gelen elektrik, süt ve şeker zamlarıyıla yüzde 25 artan fiyatlara temmuz ayındaki asgari ücret zammının da etkisi ile ikinci zam geldi. Dondurma üreticilerinin yüzde 20 zamlı yeni tarifesi satıcılara dağıtıldı. Zamların 17 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı söylense de birçok satıcı bugünden itibaren uygulayacağını söylüyor. Mayıs sonunda 11.50 liraya satılan İtalyan Algida markasına ait Magnum, son zamla 16 liraya çıkarken 36.90 TL’ye satılan kutu dondurma haziran başında gelen zamla 47.50 TL’ye bugün gelen zamla da 54.90 liraya satılmaya başlandı.

ALKOLE YÜZDE 25

Haziran ayının başında gelen zamlarla dondurma satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 50 düştüğünü söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zamla birlikte esnafın daha da zor duruma düşeceğini belirtti. Asgari ücret zammının ardından her kaleme zam geldiğini söyleyen Dündar, alkole de 18 Temmuz tarihinde yüzde 20-25 arası bir zam geleceğini söyledi. Dündar, “Zam geldikçe satışlarımız düşüyor. Bunun yanı sıra maliyetler de artmaya devam ediyor. Elektrik kullanıyoruz ama satamıyoruz. Bu da iflasımızı hızlandırıyor. Müşterinin de psikolojisi bozuldu. Dün aldığı ürünü bugün almaya gelen müşteri yeniden fiyat soruyor. Hiç kimse ne aldığından ne ödediğinden emin değil. Ben böyle bir dönem görmedim” diye konuştu.