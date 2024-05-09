'Dönüşüm 110 yılı bulabilir'

Yayınlanma: 09.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2024 - 04:00

Türkiye’de irili ufaklı 53 projeyi hayata geçirdikten sonra yönünü başta KKTC olmak üzere İspanya, Dubai ve Karadağ gibi bölgelere çeviren Fenercioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, bu konuda “Türkiye’de fiyatlar inanılmaz bir hal aldı. Maaş endeksinin ucu kaçtı. Faiz ortamı ve enflasyon kontrol edilemiyor” dedi.

250 MİLYON STERLİN

Türkiye’nin kentsel dönüşümde çıkmaza girdiğini, oysa bu konunun siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Fenercioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul depremi de sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın bir sorunudur. Bu sorun bizi bekliyor. Ancak Türkiye bu hızla giderse 110 yılda ancak kendini yenileyebilir. Kentsel dönüşüm yasası işler hale gelmeli."

Türkiye’de gelecek 5 yılda yatırım değil sadece barınma amaçlı konut üreteceklerini belirten Fenercioğlu, yurtdışı konusunda ise halen KKTC’de 8 şantiyelerinin bulunduğunu belirterek “Üç yılda üreteceğimiz konut sayısı 4 bini aşacak. Kuzey Kıbrıs’ta yıllık yatırım tutarımız 100-120 milyon sterlin. Şu ana kadar 250 milyon sterlinin üzerinde yatırım yaptık” dedi.

Fenercioğlu, İzmir Esentepe’de de 55 dönümde kentsel dönüşüm projesine başlayacaklarını, burada ticari alan ve 1700 konut olacağını, 120 milyon Avro yatırım yapacaklarını aktardı.

