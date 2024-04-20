Dört markasıyla Avrupa’da

Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2024 - 04:00

150 milyar dolarlık büyüklüğe sahip pazarın yeni trendlerinin belirlendiği ve 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara, Arçelik ve Whirlpool EMEA’nın Avrupa operasyonlarını birleştiren Beko Europe da katıldı.

Toplam 2 bin metrekarelik stant alanında ürünlerini sergilediklerini belirten Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, Eurocucina’da bu sene sürdürülebilirlik, kalite, inovasyon ve estetik kavramlarını odağına alan mutfak teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirtti. Garzanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNDE

“Beko, Eurocucina’ya ilk kez 2016 yılında katıldı. İtalya’da iş yaptığımız şirketler fuara dikkatimizi çekti. İki yılda bir düzenlenen bu fuar, belli kriterlere göre şirketleri kabul ediyor.

Bu nedenle çok önemsediğimiz, çok şey öğrendiğimiz bir fuar. 1000 metrekarelik alanda sürdürülebilirlik, ankastre mutfak teknolojileri, yeni tasarım ankastre ürün serileri ve sağlıklı pişirme köşesi konseptlerinde bir tasarım yaptık.”

Ayrıca şirkete yeni katılan markalarla birlikte sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezinde tutmaya devam edeceklerini de belirten Garzanlı, “Geleceğin mutfaklarını bugünden tüketicilerimizle buluşturma hedefiyle tasarımından materyal kullanımına, enerji ve su verimliliğinden israfı önleyen teknolojilere odaklanarak müşterilerimize kusursuz mutfak deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.