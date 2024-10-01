Dört yabancı bankadan Türkiye'ye ziyaret: Ekonomi yönetimi ile kritik görüşmeler

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:56

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:56

Türkiye ile yabancı bankalar arasındaki ilişkiler son dönemde hız kazanırken, bu hafta Türkiye'deki temaslar da artacak.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre, Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered ve HSBC ekipleri bu hafta Türkiye’de bulunacak. Yabancı banka temsilcilerinin, ekonomi yönetimi ve çeşitli kurumlarla görüşmeler yapacağı, ayrıca ekonomistlerle de buluşacağı ifade edildi.

Önümüzdeki hafta ise Türkiye iki kredi derecelendirme kuruluşunu ağırlayacak. S&P ve Moody's’in Türkiye'de farklı temaslarda bulunacağı bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda ekonomi yönetimi New York'ta Goldman Sachs ve Citi'nin genel merkezlerinde yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirmişti. Bu toplantılarda ekonomi yönetimi 2025 yılı için enflasyonun yüzde 20'nin altına ineceği, cari açığın yüzde 2'nin, bütçe açığının ise yüzde 3'ün altında olacağı öngörüsünü paylaşmıştı.

Ayrıca, ekonomi yönetimi yeni kredi notu artırımı beklentilerini dile getirmişti. Citi’deki görüşmede, uzun vadeli bono yatırımcılarının enflasyon beklentilerine yönelik sorular yönelttiği, enflasyondaki düşüş belirginleştikçe yatırımcıların uzun vadeli tahvillere olan ilgisinin artabileceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da toplantılarda bir sunum yaparak, Orta Vadeli Program (OVP) ve uygulanan ekonomik politikaların sonuçlarıyla ilgili yatırımcıların sorularını yanıtladı.