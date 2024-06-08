Döviz, altın, borsa... Bu hafta parasını hangisine yatıran kazandı?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:19

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:19

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.112,40, en yüksek 10.610,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,27 değer kaybederek 11.472,07 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,14 azalışla 9.506,16 puan, Sanayi Endeksi 2,40 kayıpla 13.862,93 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,56 değer kazancıyla 13.665,98 puan oldu.

MİA TEKNOLOJI EN ÇOK PRIM YAPAN HISSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,08 ile MİA Teknoloji oldu.

MİA Teknoloji’yi, yüzde 17,00 ile Ülker, yüzde 6,18 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,71 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,39 ile Doğuş Otomotiv ve 10,69 ile Akbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 146 milyon lirayla Koç Holding, 419 milyar 790 milyon lirayla Garanti BBVA ve 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,19 azalışla 2.401 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,79 kayıpla 15 bin 900 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,15 artışla 32,2630 lira, Euro'nun satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 34,9060 lira oldu.

Geçen hafta 41,1200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 azalarak 41,1030 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 yükselişle 35,7640 liradan alıcı buldu.