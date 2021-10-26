Döviz bozduranlarda işlem sırasında kimlik ibrazı, endişeye neden oldu

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

Hükümetin getirdiği döviz bürolarında alım satım yaparken kimlik ibraz etme zorunluluğu büro dışındaki satışı artırıyor. “Fişlenme” korkusu ile kimlik gösterip kayda girmek istemeyenler alternatif yollar bulurken bunlardan biri de kuyumcular oldu. Yetkili Döviz Müesseseleri Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Ünver, geçen haftalarda döviz bürolarına yönelik çıkarılan tebliğin yarattığı sıkıntıları anlattı. Özellikle getirilen kimlik ibracı zorunluluğu yüzünden insanların bir kısmının kayda geçmek istemediğini belirten Ünver, “Alternatif arayışı var. Dolar bozdurmak için bu zorunluluğun olmadığı kuyumculara gidiliyor, bu işi kaçak yapan kişilere gidiliyor. Yetkili müesseseler haricinde kimlik zorunluluğu yok” dedi. Kendilerinin ise kimlik kaydı yapmamaları halinde faaliyetten men cezası aldıklarını da belirtti.

‘DOLAR KARŞILIĞI MAL’

Ünver, aralarında marketlerin de olduğu bazı firmaların dolar karşılığı mal verdiğine, üzerini de TL olarak ödediğine dikkat çekti. “Vergi nedeniyle mi kuyumcularda döviz bozduruluyor” sorumuz üzerine Ünver, şu yorumu yaptı:

“Satışta, döviz bozdurmada vergi yok. Alırken bütün bankalarda olduğu gibi döviz bürolarında da binde 2 vergi alınıyor. Millet fişleyecekler mi, diye düşünüyor. Adamın geliri 10 bin TL, döviz bozduruyor 20 bin TL. Biz kimliği kayda geçiriyoruz. Şüphelendiğimiz durumlar olduğunda MASAK’a bildirmek zorundayız.”

Döviz bürolarının saat 18.00’de kapandığına işaret eden Ünver, “Kapı önlerinde elinde parayla döviz alıp-satıyorlar. Tamamen kayıt dışı. Devlet kontrol edemediği kaçak sektörü resmi faaliyet gösteren bizlerin üzerine yüklemeye çabalıyor” dedi.

Tebliğin içerisinde sektörün tamamen “tekelleşmesine” neden olacak düzenlemeler bulunduğuna işaret eden Ünver, şunları söyledi: “Düzenlemelerin Türkiye’nin gri listeye alındığı ‘karapara ve terörizmin finansmanı ile mücadele’ amacıyla yapıldığı söyleniyor. Ancak tebliğde sektörün tekelleşmesine neden olacak, küçük firmalara da ‘kapat git’ denilebilecek düzenlemeler var. Örneğin döviz büroları için sermaye yükümlülüğü getirildi. Iğdır’daki döviz bürosu 5 milyon TL’lik iş yapma potansiyeli olan bir yer değil ki.”

Ünver, tebliğdeki değişikliklerin iptali için dava açacaklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de görüşeceklerini söyledi.