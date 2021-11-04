Döviz bürolarına AKP'den kepenk indirmeme baskısı

04 Kasım 2021 Perşembe, 13:49

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Bakanlığın yeni düzenlemesiyle birlikte A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

Döviz bozdururken kimlik gösterme şartı getirilmesinden kötü bir şekilde etkilendiğini belirten İstanbul Kapalıçarşı esnafı, kepenk kapatma eylemini baskılara rağmen gerçekleştirdi.

'HÜKÜMET AYAKTA DURAMAZ'

Cumhuriyet TV'ye konuşan esnaf, kuyumcular ayaklanırsa hiçbir hükümetin ayakta duramayacağını, bu kararların yurttaşları merdivenaltı işlemlere yönlendireceğini belirtti.

Öte yandan, kepenk kapatma eyleminin bir değişikliğe neden olmasını ümit ettiklerini belirten esnaflar, bu yeni kararın halkla dövizcileri karşı karşıya getirdiklerini ifade ettiler.

'KAPATMAMALARI YÖNÜNDE BASKI'

İsmini belirtmek istemeyen bir esnaf ise, kepenk kapatma eylemleriyle ilgili dün gece üst düzey iki AKP'linin oğlu tarafından Kapalıçarşı'daki esnafa, eylemle ilgili baskı uygulandığını ve kapatmamaları yönünde ifadeler kullandıklarını iddia etti.