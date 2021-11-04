Son dakika: Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili söylentilerin ardından dolar sert yükseldi

04 Kasım 2021 Perşembe, 09:48

Sosyal medyada ve piyasalarda dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olumsuz söylentilerin ön plana çıkması sonrası TL'de değer kayıpları belirginleşmişti. Dolar/TL yüzde 20'ye yaklaşan enflasyonun da etkisiyle güne başladığı 9.62'li seviyelerden 9.7400'e kadar yükselmiş ardından günü 9.65'e doğru düşüşle tamamlamıştı.

Söylentiler yetkililer tarafından reddedilirken Erdoğan dün daha önceden açıklanan programını da uyguladı.

FED ENDİŞELERİ ARTTIRDI

Küresel piyasalarda ise gözler Fed'deydi. Hisse piyasaları, Fed'in varlık alımlarını azaltma kararı almasının ardından yükselirken enflasyon görünümüne dair endişeler uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesine yol açtı.

Fed, beklendiği gibi varlık alımlarını bu aydan itibaren her ay 15 milyar dolar olacak şekilde azaltmaya başlayacağını açıkladı. Ancak, programın hızını gerektiği şekilde azaltabileceği ya da artırabileceği ihtimaline açık kapı bıraktı.

Fed'in dün gece açıkladığı kararın ardından yatırımcılar gözlerini İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) kararına çevirdi. BOE, bugün 1500'te açıklayacağı kararla faiz artırımlarına başlayabilir. Yatırımcılar ise faiz artırımlarının küresel tahvil piyasalarına tam olarak ne etkileri olacağını kestiremiyorlar.

TCMB GEVŞEME EĞİLİMİNDE

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

ANİ FAİZ ARTIŞLARI

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

FAKİRLEŞME HİSSİ KUVVETLENİYOR

Enflasyonun ve TL'deki değer kaybı ve bu politikanın bir süre daha devam edeceği beklentisi ise fakirleşme hissinin daha da kuvvetlenmesine neden oluyor. Yüksek enflasyon devam ettikçe enflasyon ölçümlerine yönelik eleştiriler de artıyor.

Hükmet ise yüksek enflasyonla mücadele için diğer ülkelerden daha güçlü olan bütçe harcamalarını artırma yoluna gideceğini belitiyor ve özellikle en alt gelir grubunda desteklerin belirgin şekilde artırmaya hazırlanıyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bu sabah 9.6600/9.7000 seviyesindeydi. Euro/TL ise, 11.1916/11.2389, sepet bazında TL 10.4258/10.4695 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün günü 424/430 baz puandan tamamladı.

ÇIKIŞ YÖNLÜ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR



Bugün iç piyasada TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve haftalık verileri de takip edilirken Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri programında Hazine Enerji bakanları başta olmak üzere bir çok ekonomi yetkilisi de konuşma yapacak.

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.