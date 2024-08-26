Döviz kurları çalkalanıyor: Dolar ve Euro psikolojik eşiği aştı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:08

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:10

Bir süredir yatay seyreden döviz kurları yönünü yukarı doğru çevirdi.

Cuma günü kapanışta 33,90 civarında seyreden Dolar/TL yeni haftaya yüzde 0,35 değer kazancıyla başladı. Saat 11.05 itibarıyla dolar/TL kuru 34,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçtiğimiz hafta 37,98 civarına ulaşarak zirve tazeleyen Euro/TL ise aynı dakikalarda 38,08 seviyesiyle rekor kırdı.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin ise arttığını ifade ederek, "Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.