Döviz ve maliyet artışlarıyla kâğıda gelen zamlar, yayıncıları e-kitap yatırımlarına yönlendirdi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Sesli kitap platformlarında kitap dinleme oranlarında yüzde 100’ün üzerinde artışlar yaşanıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği’ne göre Türkiye’de sesli kitap pazarı yüzde 50 civarında büyüme kaydetti. Sesli kitapların, 7 milyar 855 milyon TL’lik kitap perakende cirosu içindeki payı 77 milyon TL’ye yükseldi. Müzik platformlarındaki gibi aylık abonelik sistemi ile çalışan sesli kitap platformları, yayınevleri ile anlaşma yaparak kitapları, kendi seslendirme sanatçılarıyla kullanıcıya sunarken bunun yanında platformlar kendi sesli içeriklerini de üretiyor. Yayınevleri bu alana artık daha çok yatırım yapıyor.

Podcast ve sesli kitapların popülerliği ile birlikte büyüyen sesli içerikler pek çok önemli markanın da bu alanda çalışma yapmasını sağlıyor.

20 MİLYARI AŞACAK

Sesli içerikler anlamında en önemli kategorilerden biri olarak karşımıza çıkan sesli kitaplar, özellikle pandemi ile birlikte hızlı bir yükseliş yakaladı. Sesli kitaplar özelinde hazırlanan raporlara göre sesli kitap pazarının, 2022 yılını 5.3 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile tamamlaması bekleniyor. 2028’de ise 20.36 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

Sesli kitapları telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirip ya da sadece YouTube kanallarına girip spor yaparken, trafikteyken, yemek pişirirken de dinleyebiliyorsunuz.

Yeni yayımlanan kitap sayısı 87.231’e çıktı. Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre en fazla başlık üreten ülkeler sıralamasında 5. sıradayız. Türkiye’de 2020’de 78 bin 500 adet yeni başlık üretildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ISBN Ajansı’ndan alınan bilgilere göre 2021’de 87 bin 231 adet yeni başlık üretildi. Genel toplamda yüzde 11.12’lik bir artış söz konusu. Toplam başlık sayısının 72 bin 52’si basılı kitap formatında, 736 adedi sesli, 13 bin 673 adedi e-kitap formatında. 2020’de sesli ve e-kitap başlık sayısı 9 bin 815’ti, 2021’de bu iki formatın toplamı 14 bin 409. Bu artışta pandemi sürecinin, yaşanan kâğıt ve döviz krizinin payı olduğu söylenebilir.

ÜNLÜ İSİMLER SESLENDİRİYOR

Dünyaca ünlü sanatçıların, yazarların seslendirdiği kitapların milyonlarca dinleyicisi var. Şu anda Türkiye’de en fazla dinlenen sesli kitap uygulamalarının başında Storytel geliyor. Bugün itibarıyla Storytel Türkiye kütüphanesinde 4 binin üzerinde Türkçe sesli kitap, 2 binin üzerinde Türkçe e-kitap, 100 bin İngilizce sesli kitap ve 120 bin İngilizce e-kitap bulunuyor.

En çok dinlenen sesli kitap uygulamaları şöyle:

Storytel: Storytel, Amazon’dan Audible ile en kapsamlı sesli kitap platformlarından biri. 14 günlük bir deneme süresi sunuyor. Uygulamadaki eserleri profesyonel anlatıcılar ve seslendirme sanatçıları okuyor.





Storytel, Amazon’dan Audible ile en kapsamlı sesli kitap platformlarından biri. 14 günlük bir deneme süresi sunuyor. Uygulamadaki eserleri profesyonel anlatıcılar ve seslendirme sanatçıları okuyor. Seskit: Seskit profesyonel seslendirmeyle kitapların dinlenebildiği ücretsiz bir mobil uygulama. Kitapları dinlemek için üye olmanıza gerek yok. Sesli kitap dışında yayınlanan podcastleri de dinleyebilirsiniz.





Seskit profesyonel seslendirmeyle kitapların dinlenebildiği ücretsiz bir mobil uygulama. Kitapları dinlemek için üye olmanıza gerek yok. Sesli kitap dışında yayınlanan podcastleri de dinleyebilirsiniz. Google Play Kitaplar: Çizgi romanlarla öne çıkıyor. Standart e-kitaplar ve sesli kitaplar da mevcut. Yaptığınız her satın alma işlemi için, Google Play kredileri kullanabilir, popüler yayınlara erişebilirsiniz.





Çizgi romanlarla öne çıkıyor. Standart e-kitaplar ve sesli kitaplar da mevcut. Yaptığınız her satın alma işlemi için, Google Play kredileri kullanabilir, popüler yayınlara erişebilirsiniz. Apple Books: Uygulama üzerinden hem e-kitap okuyabiliyor hem de sesli kitapları da dinleyebiliyorsunuz. Mağazada bazı kitapları ücretsiz de dinleme imkânı var.





Uygulama üzerinden hem e-kitap okuyabiliyor hem de sesli kitapları da dinleyebiliyorsunuz. Mağazada bazı kitapları ücretsiz de dinleme imkânı var. Spotify: Sadece müzik ve podcast dinleme için değil aynı zamanda sesli kitap da dinleme imkânı sunuyor. Uygulamada ayrıca TED konuşmaları, meditasyon ve doğa seslerini de bulabilirsiniz.





Sadece müzik ve podcast dinleme için değil aynı zamanda sesli kitap da dinleme imkânı sunuyor. Uygulamada ayrıca TED konuşmaları, meditasyon ve doğa seslerini de bulabilirsiniz. KitUP: KitUP, konsept kitap listeleri sunuyor.





KitUP, konsept kitap listeleri sunuyor. Audible - Amazon: Uygulamayı kullanmak için Amazon hesabınızın olması gerekiyor. Anlatma hızını kendinize göre belirleyebilirsiniz.

TÜKETİCİ GARANTİ İSTİYOR

Yenilenmiş elektronik ürünler alanında faaliyet gösteren EasyCep’in “Tüketici Tercihleri Araştırması”na göre, telefon değiştirme sıklığı ortalama 3.2 yıl olurken tüketicilerin yenilenmiş telefonda en fazla önem verdikleri konu yasal garanti ve güven oldu. Tüketicilerin yüzde 85’i yenilenmiş telefon konseptini beğendiklerini belirtti.

(Mehmet Akif Özdemir)



EasyCep Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Akif Özdemir’in verdiği bilgiye göre, katılımcıların eski telefonlarını değiştirmelerinin nedenlerinin başında yüzde 56 ile eski telefonun kırılması, bozulması, yıpranması geldi. Yeni bir teknolojiye geçmek için telefon değiştirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 22.

BAŞARIYI ÇALIŞANLA YAZDIK

Finansal teknoloji şirketi Param, net kârının yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarıyla paylaşacak.

(Emin Can Yılmaz)



Param Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, “Param’ın başarısında, çalışanlarımızın büyük pay sahibi olduğunu düşünüyoruz. Başarı hikâyemizi çalışanlarımızla birlikte yazdık. Aldığımız kararla, şirketimizin net kârının yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Global bir marka olma yolunda ilerlerken yaptığımız bu uygulamayla sektörümüze örnek olmak istiyoruz. Param, çalışanlarıyla omuz omuza vererek yurtiçinde ve yurtdışında büyümeye, gelişmeye devam edecek” diye konuştu.

EV HAYVANLARINA KİMLİK İÇİN SON GÜN

Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemleri için tanınan süre bugün sona eriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ile kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik gereği, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022’ye kadar kimliklendirerek ev hayvanı kayıt sisteminde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kayıt altına alınıyor.

CEP TELEFONU İÇİN METAVERSE’TE TANITIM

TECNO, gece çekimiyle öne çıkan yeni akıllı telefonları CAMON 19 Neo, CAMON 19 ve CAMON 19 Pro’yu Decentraland’de düzenlenen Metaverse etkinliğinde tanıttı.

CAMON 19 Pro 8 bin 999 TL, CAMON 19 Neo ise 6 bin 599 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunuldu. TECNO CAMON 19 Pro, 64 MP kamerasıyla öne çıkıyor.

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